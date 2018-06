Zoveel harde pegels verdient Monaco aan de Grand Prix

Nederlandse overheid, kijk je even mee?

Het is een publiek geheim dat een Grand Prix organiseren niet altijd een winstgevende onderneming is. Je moet als circuit Bernie Liberty Media een bom duiten betalen om het circus naar je toe te lokken en of je dat er weer uithaalt middels kaartverkoop en merchandising is zeer twijfelachtig. Zodoende kloppen de meeste circuits aan bij (lokale) overheden om een deel van de rekening te lappen, onder het mom dat de komst van een Grand Prix ook positieve effecten heeft voor een land/regio naast de baan.

En inderdaad, je kan logisch beredeneren dat hotels, campings, restaurants en lokale ijscomannen allemaal meeprofiteren als er opeens een influx van Verstappen-fans plaatsvindt. Doch dan nog is dat vaak niet voldoende om het houden van een GP puur op financiële basis te legitimeren. Zodoende zijn de Turkse, Zuid-Koreaanse, Indiase en Maleisische races inmiddels alweer van de kalender verdwenen. En ook in het traditionele hart van de F1 is het geen vetpot. De Franse race was dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer terug, de Duitse race kwakkelt al jaren en het contract van Silverstone loopt na 2019 ook af. Na wat geharrewar werd onlangs gelukkig wél het contract van de Belgische Grand Prix met drie jaar verlengd, maar ook dat had de nodige voeten in aarde.

Een Grand Prix die zich echter totaal geen zorgen hoeft te maken over dit soort banale overwegingen is de GP van Monaco. Het Prinsdom betaalt een fooi voor het mogen organiseren van de race en haalt wel een berg geld binnen. De Monegaskische overheid laat via Twitter vandaag weten dat de stadstaat in 2017 90 miljoen aan ‘economische voordelen’ heeft overgehouden aan de race en dat met slechts twee vierkante kilometer. Woei!

Misschien hadden ze dit beter niet zo hoog van de toren kunnen blazen. De vergoedingen die circuits moeten betalen aan Liberty Media zijn inmiddels namelijk zo’n heet hangijzer geworden dat veel circuitbazen er ongetwijfeld voor openstaan om een deel van Monaco’s voordeeltjes te appropriëren als ze daar kans toe zien.