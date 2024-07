Humor: AMG gaat de V8 een langer leven geven

De V8 bij AMG mag gelukkig wat langer blijven.

Sinds de downsizing en elektrificering is ingegaan, weten we waar de autoindustrie naar toe zal gaan: EV’s. Yup, allemaal een elektrische auto. De stappen daarvoor zijn vrij duidelijk: meer turbo’s, minder cilinders, meer filtertjes en elektrische ondersteuning. Veel fabrikanten hebben in to-time een hoop elektrische modellen in de aanbieding en ondanks dat die ook redelijk verkopen, lijkt iedereen enorm verrast te zijn dat de consument nog niet overstapt.

Je moet de klanten geven wat ze willen als je iets wil verkopen. Bij Mercedes-AMG is er overduidelijk een motortype die de klant kan waarderen: een blubberdikke V8. Vuig, ruig, gruizig, tegen het ordinaire aan of eroverheen. Aan AutoCar laat AMG-honcho Michael Schiebe doorschemeren dat de V8 nog wel even gaat blijven. Sterker nog, ze weigeren een einddatum door te geven voor het populaire motortype.

AMG houdt V8 nog even, maar komt ook met EV

Dat wil niet zeggen dat we de komende tientallen jaren nog AMG’s met een V8 kunnen kopen. Uiteindelijk zal AMG een elektrisch (sub)merk worden. Ze doen het alleen dus met frisse tegenzin en als het écht niet anders kan. Dat AMG nog lang V8’s wil verkopen, betekent overigens niet dat ze niets gaan doen met EV’s. Ze zijn bezig met een uniek eigen platform, het AMG.EA-platform.

Volgens meneer Schiebe wordt de eerste nieuwe elektrische AMG waanzinnig emotioneel. Hij rijdt wekelijks in de prototypes, dus hij kan het weten. AMG zal – net als een hoop andere concurrenten – gaan wedden op drie paarden. Verbrandingsmotoren, plug-in hybrides en elektrische auto’s. Pas als de regelgeving ECHT niet meer mogelijk maakt om plofmotoren te verkopen, zal AMG overstappen.

En de C63 dan?

Dan nog even een kleine update over de C63 AMG. Die auto ligt een beetje onder vuur omdat daar juist geen V8 in ligt. Die gaat er ook niet komen. Volgens Schiebe moeten klanten altijd eventjes wennen aan nieuwe technologieën. Ondanks de tegenvallende verkoopresultaten, schijnt de auto wel een nieuw type klant aan te trekken.

Zo ongeveer alle merken krabbelen nu terug van hun ambitieuze plannen om enkel en alleen elektrische auto’s te maken op korte termijn. Deze week was het Porsche die de plannen even bijstelde.

Fotocredit: schitterende Mercedes-AMG S63 E-Performance door @ecnerualcars via Autoblog Spots!