Ja tuurlijk, een XM met 838 pk. Waarom ook niet?

De BMW XM die je wel of niet begrijpt. Gezien de mensen die erin rijden vindt ondergetekende het niet zo’n groot probleem dat de auto niet zo’n groot succes is. Daar zijn meerdere redenen voor, maar het is vooral net eventjes wat te veel exces. Te groot, te zwaar, niet bijzonder fraai en weinig afwijkend van de snellere BMW X6 M die ze óók verkopen.

De XM heeft een iets langere wielbasis en elektrische ondersteuning, maar desalniettemin zet BMW het in de markt als zeer sportieve auto. Misschien dat daar de schoen het meest wringt. Als dit gewoon een ‘X6+’ was geweest of de opvolger ervan, had iedereen het prima gevonden. Maar dit is de kroon op het werk van 50 jaar ///M. Bij PVDD vieren ze hun lustrum ook niet met Lange Lummels speciaal in de kantine van Vilner.

Enfin, misschien dat ze in de aftermarktet-industrie er wel iets van kunnen maken. Bij de tuningsbeurs in Essen zagen @Loek en ondergetekende ze nog niet heel veel, maar sindsdien zijn er ee paar aangekondigd. Deze die je hier ziet, is door Dähler onderhanden genomen. De Zwitserse BMW-specialisten hebben het voor elkaar gekregen om de XM sterker, sneller en duurder te maken.

Op welke manier ze het hebben gedaan, zeggen ze niet, maar deze XM heeft 838 pk aan vermogen. Dat is 100 pk méér dan standaard. Het koppel is ook flink toegenomen: nu heb je 1.100 Nm onder je rechtervoet. Dat is 100 Nm meer dan standaard. Waarschijnlijk is deze stijging het resultaat van een digitale massagekuur.

De XM met 838 pk klinkt nu ook een stuk beter dankzij een sportuitlaatsysteem. Middels een klep kun je kiezen voor een discrete brom of juist een uitbarstende hel. Wat de prestaties nu zijn, vermelden de Zwitsers eveneens niet.

Appenzeller Sennenhond

Sterker nog, er zijn maar twee persfoto’s! Ze hadden er bij Dähler écht geen zin. Wel hebben ze nog eventjes een setje waarin je je een volwassen Appenzeller Sennenhond kwijt kunt raken. De CDC2-velg is gesmeed en kost je dik 10 mille. Slik.

Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee, hoor! Zoals jullie weten heeft de BMW M5 dezelfde aandrijflijn als de XM. Du de motorische upgrades passen ook een M5. Dus naast de upgrades die BMW M Performance dus zelf lanceerde vanmorgen, hopen we deze erbij aan toe te kunnen voegen. 838 pk in een M5 Touring? Klinkt ons als muziek in de oren!

