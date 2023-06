Meer kilometervergoeding voor fietsers: eerlijk?

De fietsers krijgen meer kilometervergoeding dan de veel duurdere auto. Is dat wel logisch?

Autorijden kost een hele hoop geld: brandstof, verzekering, motorrijtuigenbelasting, onderhoud, afschrijving en ga zo maar door. Niet iedereen heeft een leaseauto van de zaak (bijtelling!) en moet bovenstaande kosten gewoon ophoesten.

Om je enigszins tegemoet te komen, kun je kilometervergoeding krijgen. Dat betekent dat je per kilometer een bedrag krijgt ter compensatie van de gemaakte kosten die je als werknemer maakt om naar je werk te komen.

Meer kilometervergoeding voor fietsers

Vanaf vandaag kun je véél beter de fiets pakken dan de auto. Althans, als je voor KPN werkt. Daar krijg je namelijk 40 cent per kilometer krijgen als je het stalen ros pakt in plaats van de auto, want dan krijg je slechts 23 cent per kilometer. Met deze manier hoopt KPN de medewerkers uit de auto te krijgen en op de fiets. Volgens een woordvoerder van KPN kun je zelfs geld verdienen als je veel fietst.

De voordelen zijn natuurlijk legio: er is minder uitstoot, de werknemers zijn gezonder en er zijn minder parkeerplaatsen nodig. Kortom, heel erg handig. De kilometervergoeding gaat op basis van ‘goed vertrouwen’. Het bedrijf gaat niet controleren of je met de auto of met de fiets naar je werkt gaat. Overigens is KPN zeker niet het enige bedrijf dat meer kilometervergoeding voor fietsers geeft, meerdere bedrijven zijn bezig om soortgelijke regelingen te treffen om zo hun werknemers op de fiets naar hun werk te krijgen.

Interessant?

In Nederland werkt ongeveer 60% op 15 km van hun huis. Die zouden in principe allemaal de fiets kunnen pakken in plaats van de auto. Ondanks dat het een nobel streven is om mensen te laten fietsen, zijn we benieuwd hoe het in de praktijk uit gaat pakken. Natuurlijk, gunstige fiscale voorwaarden zijn altijd interessant, maar we missen in het betoog een belangrijk punt: tijd.

Uiteraard is die 40 cent per kilometer geweldig en als je 5 km van je huist werkt (of van je werk woont, het is maar hoe je ernaar kijkt) lijkt de kans ons al vrij groot dat je met de fiets gaat. Maar als je 10-15 kilometer moet fietsen, ben je wel eventjes onderweg. Dan ben je zo een uur heen en weer kwijt, twee uur op en dag voor 12 euro. Hoe leuk en gezond fietsen ook is, we vragen ons af of dat dan wel de moeite is. Maar ja, dit is dan ook geen fietsblog.

Via: NOS