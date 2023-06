Ultieme Mercedes 300 SL heeft dikke verrassing

Ideaal als je dagelijks wil rijden met je ultieme Mercedes 300 SL.

Een klassieker rijden is een bijzondere ervaring. Je wordt enorm betrokken bij het rijden, ze klinken geweldig en veelal zijn ze erg mooi. Maar het is niet allemaal hosanna, want in 70 jaar is er een hoop veranderd en verbeterd.

Wat toen prima was, is nu niet meer acceptabel. Natuurlijk, het gebrek aan comfort kan ook ‘leuk’ zijn, maar een klassieker is in sommige gevallen behoorlijk gevaarlijk. Geen probleem als het een compacte hatchback, sportsedannetje of cabrio is, maar in het geval van een serieuze sportwagen is dat wel anders.

Er is een reden waarom restomods zo populair zijn. Wel de voordelen van een klassieker, maar niet de nadelen. Of in elk geval niet alle nadelen.

Ultieme Mercedes 300 SL is geen restomod?

In dit geval is er niet echt sprake van een restomod. Het is namelijk geen oude auto die ze modern hebben gemaakt. Maar eigenlijk precies andersom. Zoals je kunt zien LIJKT deze auto een Mercedes-Benz 300 SL te zijn. Het is een van de mooiste auto’s ooit gebouwd.

In basis is het niet eens een klassieke sportwagen, maar een klassieke racewagen. De SL raceauto werd omgedoopt tot straatauto. Dit is niet een eenvoudige sedan waar Mercedes een leuk koetswerk op had gezet. En hoe leuk een klassieke raceauto ook is, daarin rijden nog écht werken.

SLK 32 AMG

In de auto op deze afbeeldingen kun je genieten van het lijnenspel én van een ritje maken. Want het is namelijk geen 300 SL. De auto begon zijn leven als Mercedes-Benz SLK (Sport, Leicht, Klon) van de R170-generatie. Deze komt qua maatvoering redelijk overeen met de 300 SL. Het Variodak (je weet wel, dat metalen klapdak) is verwijderd inclusief het gehele mechanisme. In plaats daarvan is er buizenframe dat fungeert als rolkooi en dient voor extra stijfheid.

Ondanks dat het een replica is, is het bijna niet te zien. Ze zijn zeer nauwkeurig te werk gegaan om er een 300 SL van te maken. Aan de velgen kun je zien dat de auto licht afwijkt. Deze zijn ietsje groter, om plaats te bieden aan de grotere remmen.

Prestaties

Qua prestaties hoef je je geen zorgen te maken, want voor de ultieme Mercedes 300 SL er is gekozen voor de meest potente versie: de SLK 32 AMG. Dat is op zich zelf al een heel erg zeldzame uitvoering, er zijn er namelijk maar 4.333 exemplaren van gebouwd van 2001 tot 2005.

De motor is de 3.2 liter M112, maar dan voorzien van een enorme mechanische compressor en intercooler. Het resultaat is 354 pk aan vermogen en 450 Nm aan koppel. Aanzienlijk meer dan de de originele 300 SL.

Prijs ultieme Mercedes 300 SL

Uiteraard is dit geen goedkoop grapje. Volgens de verkoper is het een waar kunstwerkje en zit er meer dan 2 jaar aan werk aan. We geloven het graag. De vraagprijs is met 190.000 pond dat ook niet heel erg laag te nomen. Aan de andere kant, dat is de helft van de Nissan Skyline GT-R van gisteren. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Met dank aan Martijn voor het tippen!

Meer lezen? Dit zijn 11 zeer geslaagde restomods!