No Time to Die wéér uitgesteld - Autoblog.nl

Ze kunnen de titel misschien maar beter veranderen naar ‘No Time’.

Terwijl het met een filmfranchise meestal bergafwaarts gaat na deel één, zijn er gelukkig ook filmreeksen die tegen die trend in gaan. Denk bijvoorbeeld aan Mission Impossible. Bij James Bond-films ging de kwaliteit nog al op en neer door de jaren heen, maar het Daniel Craig-tijdperk bracht ons twee – of in ieder geval één – van de beste Bond-films ooit.

De trailers voor No Time to Die oogden ook weer veelbelovend. Deze films is extra speciaal omdat dit het afscheid van Daniel Craig betekent. Hoewel het niet in de eerste plaats een autofilm is, kom je als autoliefhebber wel aan je trekken. Zelfs als je door een zeldzame aandoening niet van Aston Martins houdt.

Dan nu het slechte nieuws: de première film is uitgesteld. Weer. De film stond aanvankelijk voor november 2019 op de planning, maar werd al diverse keren uitgesteld. De bedoeling was dat de film in april in première zou gaan, maar ook die datum is weer geschrapt. De film is nu vooruitgeschoven naar oktober, bijna twee jaar na de oorspronkelijk beoogde datum.

Er is geen opgave van reden, maar die laat zich natuurlijk raden. De hele pandemie zou overigens een mooie inspiratiebron zijn – voor zover we daarvan mogen spreken – voor een eventuele volgende James Bond-film.