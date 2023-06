Koop de laatste originele Golf VR6 voor 28 mille

Oef, een originele Golf VR6 voor een bak geld. Maar ja, dan heb je wel zes cilinders.

De Volkswagen Golf VR6 is een bijzondere auto. Het was een topmodel boven de GTI en in die zin (min of meer) de voorloper van de huidige R-modellen. De auto kwam in twee smaakjes: de 2.8 VR6 met voorwielaandrijving (174 pk) en de 2.9 VR6 met Syncro-vierwielaandrijving.

De meeste auto’s zijn de afgelopen 25 jaar flink gebruikt waarvoor ze gemaakt zijn: rijden. Ook was de auto populair bij een populatie dat zicht bezighoudt met het verorberen van transvetten bij restaurant De Gouden Bogen en een discutabele ratio van tuning/onderhoud er op nahoudt.

Dat betekent dat er niet veel mooie exemplaren van een originele Golf VR6 meer te vinden zijn. Maar niet getreurd, op Marktplaats staat de mooiste van Nederland! Het is een exemplaar afkomstig uit 1993, een 2.8 liter zescilinder met een automaat. In 1993 waren automaten aanzienlijk duurder in aanschaf en trager qua acceleratie, ook bij Volkswagen.

Milde prestaties

Deze ‘heter dan hete’ hatchback doet de 0-100 km/u-sprint namelijk trager dan je zou denken: 9 hele seconden! Met dank aan de ouderwetse viertrapsautomaat. De handbak deed het in 7,8 tellen. Maakt niet uit, het gaat om het motorkarakter van deze auto. Je hebt namelijk een atmosferische zescilinder.

Oh, en de staat natuurlijk! Volgens de verkoper is deze snelle Volkswagen Golf helemaal nieuw. Nou, dat gaat lastig worden, maar het exemplaar ziet er bijzonder fraai uit. Nadeeltje is de kilometerstand, want je betaalt een flink vermogen (27.999 euro), maar als je er mee gaat rijden zakt dat meteen weer. De kilometerstand staat namelijk precies op de grens: 98.127 km.

Uitvoering originele Golf VR6

Wel mooi is de uitvoering. Ten eerste is deze helemaal origineel. Nu liggen de tijd van heftig getunede VR6’jes inmiddels wel achter ons, maar het is goed om te zien dat alles eruit ziet zoals ze het in Wolfburg bedoeld hadden.

De configuratie is niet spannend: zwart met blauw stoffen sportinterieur. Wel lijken we een beetje instapslijtage te zien, wat natuurlijk niet vreemd is na 30 jaar.

Verder heeft dit exemplaar een schuifdak én airconditioning. Gezien de forse meerprijs van beide items koos men vaak het een of het ander. Verder zien we 15 inch BBS-wielen (af fabriek, geen aftermarket set). Kortom, helemaal hoe een VR6 eruit hoort te zijn. Interesse? De advertentie van deze originele Golf VR6 kun je hier bekijken.

Met dank aan Michael voor de tip!

