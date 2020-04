Hyundai gokte en verloor: verscheepte auto’s blijven in haven

De Zuid-Koreanen dachten dat die coronacrisis wel even over zou waaien, met veel Hyundai’s vast in de haven tot gevolg.

Het klinkt als een mooi plan. De Zuid-Koreaanse fabrikant Hyundai kon in haar thuisland nog lekker auto’s bouwen, terwijl de fabrieken in de Verenigde Staten stillagen. Het zou dan natuurlijk financieel geweldig zijn als Hyundai als een van de weinige merken nog auto’s zou hebben die Amerikanen konden kopen. Terwijl de rest van de automarkt dus plat lag, bleef Hyundai daarom maar auto’s uitpompen en verschepen naar de VS, zo schrijft Reuters. In maart stuurden ze 33.900 auto’s naar het land, 4,3 procent meer dan het jaar daarvoor.

Er is alleen een klein probleem. De vraag in de VS is namelijk gigantisch ingestort. Net als in Europa, overigens. Dus Hyundai bleef maar Tucsons naar het land sturen, terwijl niemand ze nog wilde kopen. Dealers kunnen er niks mee, dus blijven de Hyundai’s maar bij de havens staan.

Om hoeveel auto’s het gaat, kon Reuters niet bevestigen. Wel is duidelijk dat het er veel zijn. Hyundai heeft daarom een Tucson-lijn in Zuid-Korea al stilgelegd, simpelweg omdat er geen vraag was naar de geproduceerde auto’s. Analisten verwachten volgens Reuters nu de winst van Hyundai over het eerste kwartaal scherp zal dalen en dat er in het tweede kwartaal zelfs verlies wordt genoteerd.

Een klassiek geval van gegokt en verloren, dus. Hyundai zegt in een verklaring tegen Reuters hun dealers te willen ondersteunen om deze crisis te kunnen doorstaan. Wel ‘richten’ ze op een sneller herstel dan andere fabrikanten als de crisis voorbij is. Met andere woorden, als corona voorbij is, overspoelt Hyundai de Amerikaanse markt met Tucsons?

