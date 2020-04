Nieuws dat je eigenlijk niet wil horen, maar we brengen het toch. Lotus werkt aan zijn laatste benzineauto. En deze keer niet omdat ze weer blut zijn.

Lotus is een heel simpel merk. Ze maken simpele auto’s die zijn gemaakt voor slechts één doel: zoveel mogelijk lol hebben op het circuit. Een Lotus koop je niet om dagelijks naar je werk te gaan, of om met het gezin naar de camping te rijden. Een Lotus koop je omdat je een heerlijk lichte auto wil die maximaal rijgenot levert met een lekkere benzinemotor. Al sinds de jaren ’50 is dit recept niet zo heel erg veel veranderd, toch komt daar binnenkort een einde aan.

Lotus gaat namelijk stoppen met de verbrandingsmotor. Maar niet voor ze een allerlaatste benzineauto eruit hebben gegooid. Het ontwikkelen van die auto is inmiddels begonnen, zo meldt onder meer Bloomberg. De naam is nog niet bekend, het idee achter de auto wel. De nog onbenoemde nieuwe Lotus gaat namelijk een instapmodel worden die genoeg ruimte aan de binnenkant geeft voor dagelijks gebruik. Dagelijks gebruik? In een Lotus?!

Hoe de auto er precies uit komt te zien weten we nog niet. Naar verwachting wordt deze later dit jaar of begin volgend jaar getoond. Wel schrijft Bloomberg dat deze qua elementen gaat lijken op de volledig elektrische Evija. De achterkant van de Evija is toch wel het meest unieke onderdeel van de hypercar, het zou ons dan ook niets verbazen als de nieuwe instapper ook zo’n kont krijgt. Lotus mikt op een prijs van omgerekend tussen de 62.800 en 114.000 euro. Exclusief BPM en BTW, die ongetwijfeld fors zullen zijn.

Eerder hoorden we ook geruchten over een nieuwe Lotus Esprit met Volvo-motor die op de Evija moet lijken. Waarschijnlijk gaat het hier over dezelfde auto, tenzij deze Esprit in een paar maanden tijd is gecanceld. Het zou gaan om een zescilinder die is gekoppeld aan een elektromotor, die een systeemvermogen van 500 pk moet kunnen produceren.

Het geld van de nieuwe Lotus komt van eigenaar Geely, die tegenwoordig aandelen in bijna elke autofabrikant lijkt te hebben. Wanneer de auto op de markt moet komen is niet duidelijk. Lotus heeft ook plannen voor als het met haar laatste benzineauto klaar is. Het bedrijf hint op elektrische SUV’s, crossovers of een sedan. Een Lotus SUV hebben we eerder gehoord, al blijft het een idee waar we niet aan kunnen wennen…