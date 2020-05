6 Giulia GTAm alternatieven op een rij gezet

We hebben 6 Giulia GTAm alternatieven op een rijtje gezet, dit alles om u maximaal te vermaken op deze schitterende woensdag!

De Alfa Romeo Giulia GTAm is onlangs onthuld en we kunnen niet anders concluderen dat ‘ie nogal erg prijzig is. Gezien de moeite die erin is gestoken, zou je een lagere prijs verwachten. Aan de andere kant is de ‘gewone’ Giulia Quadrifoglio best schappelijk geprijsd.

Ook hebben ze ongetwijfeld alles uitgerekend. Je kan beter 500 exemplaren tegen een hoge prijs bouwen, dan er een pakketje van maken waar je er misschien ooit 1.000 van zult verkopen.

Maar die prijs is gewoon absoluut niet mals. Sterker nog, het is enorm veel. Stel, je wil een auto waarmee je op het circuit en op de openbare mee uit de voeten kunt. Wat zijn dan de beste opties? We kijken naar drie keer nieuw en drie keer gebruikt.

3 x nieuw

Audi R8 RWD

€ 228.525

Een van de best bewaarde geheimen in autoland en het eerste Giulia GTAm alternatief is de Audi R8 RWD. Het is namelijk best een koopje. Voor de prijs van een 911 Carrera 4S met wat opties heb je namelijk ook deze exoot. De R8 RWS is de enige Audi met achterwielaandrijving. Volgens Audi is deze ook minder snel, maar dat is omdat ze het vermogen elektronisch hebben geknepen en dat je bij 0-100 km/u afhankelijk bent van de hoeveelheid grip.

Naast minder gewicht heb je ook minder transmissieverliezen. Reken maar dat de R8 RWD op de tussensprint sneller is dan de quattro. Leuker en spannender is het sowieso. Het interieur is typisch Audi: een tikkeltje klinish, maar van erg hoge kwaliteit. Oh, en je hebt een geweldige atmosferische V10!

Ferrari Roma

€ 244.030

Als je iets Italiaans wil met wat heritage voor 230 mille, kun je ook 13.000 miezerige euro’s erbij sparen en voor het meest prestigieuze logo van de autobusiness kiezen. In een Ferrari kun je tegen twee bronstige mannen in opgefokte Supra’s zeggen wat je rijdt: “More than you can afford pal, Ferrari!”. De Roma heeft in tegenstelling tot de Alfa Romeo een V8 tot zijn beschikking met nog meer vermogen dan de GTAm heeft.

Gek genoeg is de Ferrari wel een stuk ‘relaxter’ dan de GTAm, die nog meer op circuitprestaties is afgestemd, ondanks de badge op de neus. Kudos voor de Alfa, waarbij behoorlijk wat Ferrari DNA zit verwerkt. De motor van de Ferrari is in feit de Alfa motor met twee cilinders meer.

McLaren 570S

€ 233.800

Een andere naam die het altijd goed doet op een willekeurig circuit is McLaren. Het is af en toe lastig om alle modellen uit elkaar te houden. Een dure McLaren moet je eigenlijk niet willen: ze schrijven onnoemlijk hard af en ze zijn eigenlijk té snel. Kies daarom juist uit de onderste regionen: de 540C of 570S zijn perfecte aanbiedingen.

Voor iets meer dan twee ton heb je een serieuze supercar voor de deur staan. De 570S begint al wat op leeftijd te raken, maar zowel op het circuit als op de openbare weg heb je er de grootst mogelijke lol mee. Waar de Alfa Romeo Giulia GTAm is omgebouwd voor het betere circuitwerk, is de 570S er specifiek voor gebouwd.

3x gebruikt

Alfa Romeo 8C Competizione

€ 229.000

2009

7.700 km

Tsja, als je een bijzondere Alfa Romeo wil, waarom niet de meest bijzondere van de afgelopen 20 jaar? De 8C Competizione is een bijzonder intrigerende auto. De combinatie van koolstofvezel, dat koetswerk, de Maserati-motor en die fraaie wielen is hemels te noemen.

Als auto is ‘ie niet zo perfect: te onhandig voor het sportievere werk, maar veel te veel scherpe randjes voor een GT. Het is vloeken in de kerk, maar wellicht dat Novitec een hier een goede onderstel upgrade heeft. De goedkoopste 8C van Europa is net zo duur als de Giulia Quadrigolgio GTAm. Kan geen toeval zijn.

Jaguar XE SV Project 8 (X760)

€ 179.000

2019

2.500 km

Het meest voor de hand liggende Giulia GTAm alternatief is natuurlijk de Jaguar XE SV Project 8. Het is wel een compleet andere benadering voor hetzelfde principe. De Jaguar heeft een V8 en vierwielaandrijving, wat de rijervaring compleet anders maakt. Qua prijs is het zo mogelijk nog krankzinniger.

De exemplaren die in Nederland te koop staan of stonden zitten eerder rond de 300.000 euro. Voor als cilinders tellen je hobby is, heb je een voordeel bij de Jaguar. Alleen is de basis van de Giulia véél beter, dus zijn we benieuwd hoe beide auto’s zich tot elkaar verhouden op een circuit.

Ferrari F12berlinetta

€ 219.500

2013

23.000 km

Koop vooral geen 812 Superfast. Die auto’s moeten eerst nog even flink kelderen qua waarde. Om onduidelijke reden vindt @jaapiyo de F12 ook veel beter, dus er is sprake van een win-win situatie. Je bent goedkoper uit en kunt op de goedkeuring rekenen van het enfant magnifique van Autoblog. De F12berlinetta is de Alfa GTAm op een rechte lijn te snel af en waarschijnlijk op een circuit ook.

Ja, de Alfa is ontwikkeld door een Ferrari-ingenieur en heeft een motorblok dat is afgeleid van een Ferrari. De F12berlinetta ís een Ferrari en een topmodel met V12 bovendien. Denk niet dat je te maken hebt met een aftands exemplaar met 150.000 km op de klok, ook jonge exemplaren in bijzondere kleuren zijn te vinden. Dus qua prijs meer dan een waardig Giulia GTAm alternatief