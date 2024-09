Koop de állerlaatste luchtgekoelde Porsche 911

Dit is de laatste auto van de laatste luchtgekoelde generatie.

Inmiddels zijn we wel gewend aan watergekoelde Porsches, maar toch is een luchtgekoelde 911 nog steeds een big deal voor Porsche-fanaten. Daarom zal deze auto ongetwijfeld goud geld opbrengen op de veiling.

Laatste luchtgekoelde 911

Wat is er zo bijzonder aan deze 993 Turbo? Mocht het nog niet duidelijk zijn geworden uit de titel: dit is de laatste 993 die de fabriek verliet. En daarmee is het tevens de laatste luchtgekoelde 911. En die wil je natuurlijk in je collectie hebben als Porsche-verzamelaar.

Jerry Seinfeld

Over Porsche-verzamelaars gesproken: Jerry Seinfeld zal niet zo blij zijn met deze auto. Hij was namelijk degenen die de allerlaatste 993 had besteld. En dat was NIET deze auto. Dit was een Carrera 4S in Mexico Blue, de allerlaatste 993 die van de productielijn rolde.

Sonderwunsch

Volgens Bonhams was deze 993 Turbo echter nóg later. Omdat de Sonderwunsch-afdeling nog hun ding moest doen met deze auto, bleef deze nog langer in de fabriek. En daarom is dit de laatste 993 die de fabriek verliet. Dit is – helaas voor Seinfeld – schriftelijk bevestigd door Porsche. Al kan hij nog steeds beweren dat zijn auto als laatste van de band rolde.

En Project Gold dan?

Daarmee zijn we er nog niet, want er was ook nog de ‘Project Gold’. Dit was een 993 Turbo die Porsche pas in 2018 bouwde en veilde voor het goede doel. Strikt genomen is dat dus de laatste luchtgekoelde 911 die de fabriek verliet, maar dat zien we maar even door de vingers.

Lievelingskleur

Deze 993 is in ieder geval een uniek exemplaar, even los van de vraag of dit de laatste luchtgekoelde 911 is. Dankzij de Sonderwunsch-afdeling is het interieur van deze 993 Turbo namelijk volledig uitgevoerd in Night Blue. De eigenaar had duidelijk een lievelingskleur, want ook de carrosserie, velgen én remklauwen zijn uitgevoerd in blauw (Ocean Blue om precies te zijn). Eerlijk is eerlijk: het staat de 993 verdraaid goed.

Opties

De eigenaar had ook zo’n beetje alle mogelijke opties aangevinkt, waaronder de WLS 2 power upgrade. Daarmee beschikte de 993 Turbo over 450 pk, net zo veel als de Turbo S (wat destijds nog een hele zeldzame versie was). Andere bijzondere opties zijn de dubbele uitlaten, een extra oliekoeler en een grotere 92 liter brandstoftank.

Dat laatste was misschien niet nodig geweest, want er is niet heel veel mee gereden. Sinds 1998 heeft deze auto 11.029 km afgelegd. En gezien de collector’s item-status gaat daar waarschijnlijk geen kilometer meer bijkomen.

Waarde

Wat zou deze auto nu waard zijn? Heel veel, zo verwacht Bonhams. Ze rekenen namelijk op een opbrengst van €830.000 tot €950.000. Wat de auto daadwerkelijk gaat opbrengen gaan we dit weekend zien. Dan zal de auto geveild worden tijdens de Goodwood Revival.