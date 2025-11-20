Tesla is twee keer zo SLECHT als Alfa Romeo

Een Alfa Romeo is niet alleen mooier, maar kwalitatief ook VEEL beter dan een Tesla.

Wat is er nu weer aan de hand met het Amerikaanse automerk robot- en AI-bedrijf? Het houdt ook nooit op hé. De jaarlijkse keuring blijkt een belangrijke horde voor de Tesla-rijder. Dat was al zo in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Denemarken en Duitsland.

In Finland faalden 49% (!) van de Tesla Model 3’s de Finse keuring. Je vraagt je af of het nog erger kan worden voor de rijkste man ter wereld. Zijn crypto-beleggingen gaan ook al niet zo lekker de laatste paar dagen.

Uit een “diepgravend” onderzoek van Gaspedaal (lees ze hebben de RDW-database bevraagd) komt een schokkende waarheid naar boven. Laten we eerst even met het goede nieuws beginnen, er zijn ook merken die het wél netjes doen.

Minste gebreken tijdens APK

Lexus Porsche Skoda Land Rover Kia

Dat Kia en Skoda in het lijstje staan kan niemand verbazen, maar Land Rover…. Ik viel van mijn stoel, die staan niet bepaald op numero uno in de betrouwbaarheidslijsten. I stand corrected. Of zijn al die Land Rovers gekeurd bij een beruchte keuren zonder langs te hoeven komen APK keurstation op Kanaleneiland?

Meeste gebreken tijdens APK

Nu maar eens inzoomen op de merken die het een stuk slechter doen tijdens de algemene periodieke keuring. Die noemen we ook wel de APK-keuring, maar dat is dan wel dubbelop.

Dit zijn de slechtste jongentjes uit de APK-klas.

Tesla Alfa Romeo Smart Fiat Honda

Gaspedaal deed een analyse van 14 miljoen keuringsrapporten uit 2023 en 2024, dus het gaat wel ergens over. Bij Tesla’s tot 2019 kwam maar liefst 3,7% niet door de APK, wat bijna twee keer zo veel was als de nummer 2 van de lijst Alfa Romeo. De Italianen lijken naast Tesla een baken van degelijkheid en betrouwbaarheid met een faalpercentage van 2,2%.

Fabel: Tesla’s hebben geen onderhoud nodig

Bij leasemaatschappijen worden Tesla’s geroemd om dat je er nooit mee naar de garage hoeft. Dat ligt dus wel even anders: Tesla’s gaan niet vaak naar de garage, maar zijn daarmee dus relatief extreem onveilig.

De Tesla’s worden vaak afgekeurd op slechte banden, slechte remmen en slechte verlichting. Ik weet niet hoe het nu bij jou is, maar hier is het druk, het regent veel en het is donker. Om daar een beetje veilig door te komen, zijn goede banden, goede verlichting en goede remmen toch wel lekker. Moderne Tesla’s hebben daarbovenop ook nog een beroerde regensensor en missen een stengel om de ruitenwisser te bedienen.

De gemiddelde Tesla is ook nog eens echt op leeftijd, want het merk is pas sinds 2013 in Nederland op de markt. Dat wordt nog wat als ze echt oud worden.

Dan doet Lexus het een stuk beter, de modellen sinds 2020 komen slechts in 0,14% van de gevallen in eerste instantie niet door de APK. Het Japanse premium-merk is daarmee meer dan 26x zo betrouwbaar dan Tesla.