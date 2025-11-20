Tesla is twee keer zo SLECHT als Alfa Romeo

Een Alfa Romeo is niet alleen mooier, maar kwalitatief ook VEEL beter dan een Tesla.
Wat is er nu weer aan de hand met het Amerikaanse
automerk robot- en AI-bedrijf? Het houdt ook nooit op hé. De jaarlijkse keuring blijkt een belangrijke horde voor de Tesla-rijder. Dat was al zo in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Denemarken en Duitsland.
In Finland faalden 49% (!) van de Tesla Model 3’s de Finse keuring. Je vraagt je af of het nog erger kan worden voor de rijkste man ter wereld. Zijn crypto-beleggingen gaan ook al niet zo lekker de laatste paar dagen.
Uit een “diepgravend” onderzoek van Gaspedaal (lees ze hebben de RDW-database bevraagd) komt een schokkende waarheid naar boven. Laten we eerst even met het goede nieuws beginnen, er zijn ook merken die het wél netjes doen.
Minste gebreken tijdens APK
- Lexus
- Porsche
- Skoda
- Land Rover
- Kia
Dat Kia en Skoda in het lijstje staan kan niemand verbazen, maar Land Rover…. Ik viel van mijn stoel, die staan niet bepaald op numero uno in de betrouwbaarheidslijsten. I stand corrected. Of zijn al die Land Rovers gekeurd bij een beruchte keuren zonder langs te hoeven komen APK keurstation op Kanaleneiland?
Meeste gebreken tijdens APK
Nu maar eens inzoomen op de merken die het een stuk slechter doen tijdens de algemene periodieke keuring. Die noemen we ook wel de APK-keuring, maar dat is dan wel dubbelop.
Dit zijn de slechtste jongentjes uit de APK-klas.
- Tesla
- Alfa Romeo
- Smart
- Fiat
- Honda
Gaspedaal deed een analyse van 14 miljoen keuringsrapporten uit 2023 en 2024, dus het gaat wel ergens over. Bij Tesla’s tot 2019 kwam maar liefst 3,7% niet door de APK, wat bijna twee keer zo veel was als de nummer 2 van de lijst Alfa Romeo. De Italianen lijken naast Tesla een baken van degelijkheid en betrouwbaarheid met een faalpercentage van 2,2%.
Fabel: Tesla’s hebben geen onderhoud nodig
Bij leasemaatschappijen worden Tesla’s geroemd om dat je er nooit mee naar de garage hoeft. Dat ligt dus wel even anders: Tesla’s gaan niet vaak naar de garage, maar zijn daarmee dus relatief extreem onveilig.
De Tesla’s worden vaak afgekeurd op slechte banden, slechte remmen en slechte verlichting. Ik weet niet hoe het nu bij jou is, maar hier is het druk, het regent veel en het is donker. Om daar een beetje veilig door te komen, zijn goede banden, goede verlichting en goede remmen toch wel lekker. Moderne Tesla’s hebben daarbovenop ook nog een beroerde regensensor en missen een stengel om de ruitenwisser te bedienen.
De gemiddelde Tesla is ook nog eens echt op leeftijd, want het merk is pas sinds 2013 in Nederland op de markt. Dat wordt nog wat als ze echt oud worden.
Dan doet Lexus het een stuk beter, de modellen sinds 2020 komen slechts in 0,14% van de gevallen in eerste instantie niet door de APK. Het Japanse premium-merk is daarmee meer dan 26x zo betrouwbaar dan Tesla.
Reacties
ruisopdelijn zegt
Als of dan? #goedgeNederlandst
banderas zegt
Alweer zo’n artikel? Volgens mij hebben reaguurders bij het vorige bericht al wat duiding gegeven en wordt het weer eens lekker sterk overdreven. Maar ja, een dag zonder discussies oplaaien over wel of niet EV is een dag niet geleefd?
Pordon zegt
Een APK zegt vaak weinig over de kwaliteit of betrouwbaarheid van een auto; het is vooral een momentopname waarop wordt gecontroleerd of de auto aan de minimale veiligheidseisen voldoet. Een verse APK betekent dus niet automatisch dat de auto technisch gezond is — een week later kan er nog steeds iets stukgaan.
Dat gezegd hebbende: de veelvoorkomende afkeurpunten bij Tesla’s — remmen, verlichting en banden — zijn in de meeste gevallen geen indicatie van slechte kwaliteit van de auto zelf. Bij verlichting is het vaak een slechte afstelling en dat is zeker een puntje van kritiek bij Tesla. Bij remmen en banden ligt het vaak aan gebruik en onderhoud en zegt dat meer over de bestuurders dan de auto: Tesla’s remmen veel met regeneratief remmen, waardoor de remschijven weinig worden gebruikt en sneller kunnen roesten, en banden slijten vaak wat sneller door het hoge gewicht en koppel. Dat zijn zaken waar de bestuurder zelf invloed op heeft door rijstijl en door tijdig banden te vervangen en af en toe bewust op de rem te trappen.
Echte indicaties van de kwaliteit of staat van een auto zitten in andere afkeurpunten — zoals speling in ophanging of stuurdelen, ernstige roest aan dragende delen, olielekkages, defecte wiellagers of problemen met veiligheidssystemen (airbag, ABS). Dat soort afkeurpunten ontstaan niet zomaar en zeggen veel meer over hoe een auto onderhouden en gebruikt is.
quincy zegt
De koplampen die te hoog schenen en daardoor werden afgekeurd was een bekend issue (slechte afstelling en calibratie die het maar tijdelijk oploste). De banden zie ik niet als een auto issue, maar een gebruikers issue. De remmen heb ik nog niet eerder gehoord dat die een issue zouden zijn, dus benieuwd wat dat dan is.
Maar als de koplampen afstelling en versleten banden twee van de voornaamste punten zijn van afkeuren, zou ik eerder zeggen dat het verder eigenlijk prima auto’s zijn.
rogerzz zegt
Zoals altijd vraag ik mij bij deze tellingen af of er in hoeverre er statistisch is gecorrigeerd voor bijvoorbeeld kilometers. Vast niet voor leeftijd. Veel Tesla’s die veel kilometers maken hebben vast in absolute zin meer APK afkeur-turfjes dan Ferrari 599 GTB’s, Porsche Carrera GT’s en Lamborghini Revuelto’s. De laatste 3 zullen vast niet vaak APK-afgekeurd zijn, maar dat betekent niet dat het automatisch fantastisch betrouwbare auto’s zijn. Potentieel ook voor Lexus, de (afgerond) bejaarde eigenaren zullen vast niet zoveel kilometers maken.
Nee, ik ben geen Tesla fan. Gekke koplampen die bijna altijd omhoog schijnen, matig interieur, dramatische ergonomie met soms richtingaanwijzer op het stuur, verschrikkelijk. Maar we moeten wel een beetje objectief zijn hier toch?
ty5550 zegt
Als het veel kilometer maakt, dan is het ook veel op de baan. Dan zou je extra willen dat het maximaal in orde is. Die carrera gt komt misschien enkele warme droge zondagen buiten.
Denk niet dat je de schrijver van onobjectiviteit kan betichten. Het artikel is letterlijk gebaseerd op een grootschalig onderzoek. Deze resultaten zie je in alle keuringscentra over Europa terugkomen.
Auto’s met slechte banden, remmen, lichten is, zoals de schrijver aangeeft, potentieel erg gevaarlijk.
Johanneke zegt
Tja als je koplampen een ontwerpfout hebben waardoor ze constant te hoog schijnen krijg je APK afkeur. Ik ben ook wel eens nog een halve maand doorgereden op banden die op het randje zaten, krijg je ook afkeur, maar had al tegen de garage gezegd er moeten 2 nieuwe banden op. Niet zo spannend.
Überhaupt zegt een APK weinig over de betrouwbaarheid. Een 1.6 THP die olie verbruikt en zijn ketting en turbo sloopt kan gewoon door de APK heen.
ty5550 zegt
Het lijkt toch ook aan te tonen dat de “Tesla way” zonder periodiek onderhoud niet zaligmakend is en er een ideale weg is tussen jaarlijks onderhoud (wat overdreven is bij een ev) en een Tesla die quasi niets van onderhoud nodig heeft maar waarbij je het mogelijk niet door hebt dat je remmen, banden enzovoort niet goed meer zijn. Een autoliefhebber zal sommige van deze zaken nog zelf opmerken maar dat is heus niet iedereen.
RobTWo zegt
Tesla’s worden in ieder geval niet afgekeurd op de CO-test.