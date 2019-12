Hyundai komt met goedkopere Kona Electric

Iets minder prestaties voor een vriendelijkere prijs.

Elektrische auto’s – het concept an sich – hebben een probleem. Wat is namelijk een goedkope elektrische auto? De prijzen lopen nogal uiteen, maar goedkoop is lastig om te zeggen. Neem de SEAT Mii electric: voor 25.000 euro elektrisch rijden klinkt goed. De actieradius is echter niet briljant en bovendien is de auto bijna 10.000 euro duurder dan de grotere en iets luxere SEAT Ibiza. Datzelfde geldt in elk segment. Een Hyundai Kona Electric is een betaalbare elektrische auto, gezien het feit dat je een rijbereik van 449 km krijgt. Maar om een compacte crossover voor 41.000 euro nou goedkoop te noemen is lastig, helemaal aangezien de reguliere Kona voor 20.000 euro te koop is. De helft! Zelfs Audi heeft een dergelijk probleem: 84.100 euro voor de e-tron is niet zo duur als je verwacht, maar het is wel 25.000 euro duurder dan de Q5. Om nog maar te zwijgen over de Porsche Taycan Turbo S voor bijna twee ton.

Audi kwam met een oplossing. De e-tron die wij in eerste instantie kennis mee maakten, is de e-tron 55 quattro die dus vanaf 84.100 euro kost. Een batterij van 84 kWh, 300 kW/408 pk en een actieradius van 436 km. Wie met minder genoegen kan nemen, zal zich vinden in de Audi e-tron 50 quattro. Een minder grote batterij (64 kWh), een minder krachtige motor (230 kW/313 pk) een kleinere actieradius (zo’n 300 km), maar ook een iets vriendelijker prijskaartje van net geen 72.000 euro. Porsche doet hetzelfde door ons eerst warm te maken met de Taycan Turbo (S) met enorme bakken pk, om nu met de vriendelijker geprijsde en iets minder capabele Taycan 4S te komen. Allemaal leuk, maar de auto’s opereren toch een beetje in segmenten waar dit prijsverschil niet denderend is. De Taycan 4S is nog steeds duurder dan een ton en 71.900 euro is ook geen modale prijs.

Waar het wél verschil maakt is in de prijsklasse van de Kona Electric. We zeiden het al: de kleine Koreaanse crossover kost meer dan 40.000 euro. Je krijgt er lekkere specs voor terug: een 64 kWh groot accupakket, 150 kW/204 pk in kracht en een actieradius van 449 km. Voor wie die 40.000 euro nét buiten bereik ligt, is er goed nieuws. Hyundai introduceert de Kona Electric met een kleiner batterijpakket.

Boven de dubbele bodemplaat verandert er niks. De auto deelt zijn uitrustingsniveaus, Comfort en Fashion, met de Kona 64 kWh. De styling is onveranderd: er is zelfs geen aparte badge voor de kleinere Kona. Sterker nog: hij heet niet eens anders. Je kunt van buitenaf niet zien of je met de 64 kWh of de nieuwe instapper te maken hebt.

Dus laten we het hebben over wat er onder, of tussen de dubbele bodemplaat zich afspeelt. De nieuwe instapper heeft een 39 kWh groot accupakket. Het vermogen is een bekend getal: 136 pk, want dat is precies 100 kW. De missende batterijen leveren een kleine afslankkuur op: 1.610 kg vergeleken met de 1.760 kg wat de 64 kWh-versie meedraagt. Verdere belangrijke specs: de actieradius is 289 km en de prijs is 36.795 euro. Een niet gigantisch veel lagere prijs voor toch een flinke smak minder actieradius. De volwaardige Kona Electric lijkt relatief gezien nog steeds een betere deal.

Waarom Hyundai dan ineens met deze spaar-Kona komt? Dat heeft – denken wij – met twee dingen te maken. Ten eerste: het kunnen bedienen van een grotere doelgroep. De volwaardige elektrische Kona kost meer dan 40.000 euro, met duurdere versies die richting de 50.000 euro kruipen. De basis-Kona moet de oplossing zijn de mensen die net onder de 40.000 euro willen uitgeven. Dat is in Nederland relevanter dan je denkt, nu de bijtellingstabel (nu 8 procent over 45.000 euro) gaat verlagen naar 8 procent over 40.000 euro. Daar kan de volwaardige Kona Electric net niet onder duiken: de 39 kWh-versie wel. Sterker nog: de 39 kWh Fashion, de topuitvoering van de kleinste motor, kost 39.595 euro: onder die 40.000 euro-grens dus. De tweede reden is de Peugeot e-2008. Deze new kid on the block is ook een B-segment SUV en heeft met zijn 100 kW en 310 km vergelijkbare specificaties. Qua prijs valt de e-2008 hoger uit dan de Kona 39 kWh, de Peugeot komt uit op 40.930 euro.

Ook wordt de goedkope versie van de Kona gewoon geleverd met driefaseladen: elke versie kan dus nu snelladen. De Kona 39 kWh wordt geleverd in het tweede kwartaal van 2020.