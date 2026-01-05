Pas op: hier in Nederland is de kans op auto-inbraak het grootst

Waar moet je wegblijven in Nederland?

De tijd waarin massaal autoradio’s werden gestolen, ligt gelukkig achter ons. Even was er een nieuwe diefstalhype rondom spiegels en koplampen, maar ook daar horen we niet veel meer over. Dit gevoel wordt bevestigd door het aantal auto-inbraken in Nederland van het afgelopen jaar.

Het aantal inbraken is namelijk gedaald. Jarenlang groeide het aantal auto-inbraken in Nederland. Die vervelende trend hebben we eindelijk doorbroken. Het aantal ingeslagen ruiten is zelfs zo ver gedaald dat we onder het aantal zitten van 2022. Toen waren er 39.050 inbraken. Het jaar erna waren het er 39.768 en in 2024 steeg het aantal naar 40.319. In 2025 noteerde de politie 38.458 auto-inbraken in Nederland.

Kun je nu met een gerust hart je auto ontgrendelt achterlaten? Nee. De cijfers zeggen niet alles. Jerry Poel van Autoverzekering.nl zegt: “Op nationaal niveau is er sprake van een daling, maar achter dat landelijke cijfer gaan grote regionale verschillen schuil. Voor automobilisten maakt de plek waar zij wonen of parkeren een groot verschil in risico.”

Waar gebeuren de meeste auto-inbraken?

De vuistregel bij de locatie met de meeste auto-inbraken is ‘hoe dichter bevolkt de provincie, hoe meer inbraken’. Zo zorgen Noord- en Zuid-Holland samen al voor bijna de helft van de auto-inbraken. Maar ook in Utrecht is je auto niet veilig.

De meeste inbraken zijn in Zuid-Holland met 9.561, kort gevolgd door Noord-Holland met 9.539 inbraken. Utrecht staat op plek drie met 6.127 auto-inbraken. De centraal gelegen provincie heeft wel de meeste auto-inbraken per 10.000 inwoners. Dat zijn er 44 per 10.000 Utrechtenaren. Noord-Holland volgt met 32 en Zuid-Holland met 25 auto-inbraken per 10.000 inwoners. Aan de onderkant staan Friesland (6), Drenthe (6) en Overijssel (7), waar het risico per inwoner relatief laag is.

Gemeenten met de meeste auto-inbraken in Nederland

Zoomen we in op de gemeenten, dan steekt Utrecht er pas echt met kop en schouders bovenuit. In de provincie zijn het grote steden als Eindhoven en Roermond die het gemiddelde opkrikken. Bekijk hieronder de top 10.

Utrecht: 95 inbraken per 10.000 inwoners Ouder-Amstel: 79 inbraken per 10.000 inwoners Amsterdam: 67 inbraken per 10.000 inwoners Eindhoven: 59 inbraken per 10.000 inwoners Nieuwegein: 55 inbraken per 10.000 inwoners Rozendaal: 54 inbraken per 10.000 inwoners Rotterdam: 53 inbraken per 10.000 inwoners Houten: 49 inbraken per 10.000 inwoners Roermond: 46 inbraken per 10.000 inwoners Valkenburg aan de Geul: 43 inbraken per 10.000 inwoners

