Pas op: hier in Nederland is de kans op auto-inbraak het grootst

Waar moet je wegblijven in Nederland?
De tijd waarin massaal autoradio’s werden gestolen, ligt gelukkig achter ons. Even was er een nieuwe diefstalhype rondom spiegels en koplampen, maar ook daar horen we niet veel meer over. Dit gevoel wordt bevestigd door het aantal auto-inbraken in Nederland van het afgelopen jaar.
Het aantal inbraken is namelijk gedaald. Jarenlang groeide het aantal auto-inbraken in Nederland. Die vervelende trend hebben we eindelijk doorbroken. Het aantal ingeslagen ruiten is zelfs zo ver gedaald dat we onder het aantal zitten van 2022. Toen waren er 39.050 inbraken. Het jaar erna waren het er 39.768 en in 2024 steeg het aantal naar 40.319. In 2025 noteerde de politie 38.458 auto-inbraken in Nederland.
Kun je nu met een gerust hart je auto ontgrendelt achterlaten? Nee. De cijfers zeggen niet alles. Jerry Poel van Autoverzekering.nl zegt: “Op nationaal niveau is er sprake van een daling, maar achter dat landelijke cijfer gaan grote regionale verschillen schuil. Voor automobilisten maakt de plek waar zij wonen of parkeren een groot verschil in risico.”
Waar gebeuren de meeste auto-inbraken?
De vuistregel bij de locatie met de meeste auto-inbraken is ‘hoe dichter bevolkt de provincie, hoe meer inbraken’. Zo zorgen Noord- en Zuid-Holland samen al voor bijna de helft van de auto-inbraken. Maar ook in Utrecht is je auto niet veilig.
De meeste inbraken zijn in Zuid-Holland met 9.561, kort gevolgd door Noord-Holland met 9.539 inbraken. Utrecht staat op plek drie met 6.127 auto-inbraken. De centraal gelegen provincie heeft wel de meeste auto-inbraken per 10.000 inwoners. Dat zijn er 44 per 10.000 Utrechtenaren. Noord-Holland volgt met 32 en Zuid-Holland met 25 auto-inbraken per 10.000 inwoners. Aan de onderkant staan Friesland (6), Drenthe (6) en Overijssel (7), waar het risico per inwoner relatief laag is.
Gemeenten met de meeste auto-inbraken in Nederland
Zoomen we in op de gemeenten, dan steekt Utrecht er pas echt met kop en schouders bovenuit. In de provincie zijn het grote steden als Eindhoven en Roermond die het gemiddelde opkrikken. Bekijk hieronder de top 10.
- Utrecht: 95 inbraken per 10.000 inwoners
- Ouder-Amstel: 79 inbraken per 10.000 inwoners
- Amsterdam: 67 inbraken per 10.000 inwoners
- Eindhoven: 59 inbraken per 10.000 inwoners
- Nieuwegein: 55 inbraken per 10.000 inwoners
- Rozendaal: 54 inbraken per 10.000 inwoners
- Rotterdam: 53 inbraken per 10.000 inwoners
- Houten: 49 inbraken per 10.000 inwoners
- Roermond: 46 inbraken per 10.000 inwoners
- Valkenburg aan de Geul: 43 inbraken per 10.000 inwoners
Foto: twee keer raak in twee weken tijd van @momo
Bron: Autoverzekering.nl
Reacties
Pordon zegt
Zelf woonachtig in Houten en enkele jaren geleden slachtoffer geworden van autoinbraak waarbij ze mijn auto vakkundig stuurloos hebben gemaakt.
Mijn vader is ooit eens zo scherp geweest op een verdachte situatie voor hun thuis waar twee dames naast een VW polo stonden. De dames onbekend en de polo onbekend in de wijk. Kwam na enkele minuten een persoon aangelopen, overhandigd twee plastic tassen en loopt weer weg. Kenteken doorgeven, aangehouden en de polo lag vol met gestolen auto-onderdelen.
Robert zegt
Rozendaal (dus géén Roosendaal) is statistisch natuurlijk niet echt een ‘probleemgemeente’. Er wonen daar krap 1900 inwoners, dus die 54 per 10.000 inwoners zijn er uiteindelijk 10 op jaarbasis.
waterisnat zegt
Oooh, bevolkingsdichtheid is de relevante correlatie? Ik ken echter wat erg dichtbevolkte gebieden waar auto-inbraak nul problematisch is. Singapore en Dubai zijn voorbeelden. Er zijn meerdere andere correlaties met de besproken gebieden waar meer autoinbraken zijn. Correlatie is geen causaliteit, dus svp deze onzin correlatie van Jerry niet herhalen, maar gewoon data leveren ipv mening/interpretatie.
mashell zegt
In Singapore is auto rijden extreem duur dus dat auto inbraken daar geen probleem zijn is niet zo vreemd omdat er een laag auto bezit per inwoner is. Dubai is wel vreemd, dat zit immers vol met gevluchte criminelen. Maar blijkbaar voelen deze drugs- en witteboorden criminelen zich te goed voor een auto inbraak.
RazendeRichard zegt
Goh, je zou bijna gaan denken dat er een verband bestaat tussen het aantal inbraken en de ‘kleur’ van de bevolkingssamenstelling. De genoemde probleemgebieden zijn doorgaans immers wat ‘bonter’ samengesteld dan de veiligere oorden.