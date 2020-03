Hyundai onthult meer details over facelift i30

Hyundai haar troef in het Golf-segment, de i30, krijgt een flinke facelift.

We zijn alweer halverwege de derde generatie van de Hyundai i30. De middelgrote hatchback van Hyundai is sinds 2017 gewoon een doorsnee hatchback. Eigenlijk is het precies het middelpunt van alles. Dat is prima, maar de uitstraling van de auto is daarom wat bescheidener.

Facelift

Hyundai lost dat probleem op met een facelift. Het design is nu veel scherper en hoekiger. Een beetje richting de nieuwe i20. Nou helpt het ook dat de auto wordt gepresenteerd als sportieve N-Line, maar goed. In het eerder gelinkte stuk over de nieuwe i30 konden we je al wat info geven, nu is er nog meer bekend.

Om te beginnen met een open deur intrappen: de facelift wordt tegelijkertijd uitgebracht op de Hyundai i30, i30 Wagon en i30 Fastback. Kleine maar handige veranderingen zul je vinden in het nieuwe 10,25 inch grote scherm met Apple CarPlay en Android Auto. Ook een draadloze telefoonoplader is nu te verkrijgen in de i30.

Connected

Ook werd BlueLink toegevoegd aan de i30. Dat is de ‘connected’-app van Hyundai. Het houdt in dat je auto altijd verbonden is met de Hyundai-services en je smartphone. Zo kun je bijvoorbeeld ook functies van de auto van buitenaf besturen. Ook Hyundai LIVE Services maken dan deel uit van je auto, zodat je verkeersupdates zo op je navigatiesysteem kunt ontvangen.

Motoren

Ook is er nieuws op het gebied van motoren. De huidige keuzes zijn een 1.0 T-GDI en een 1.4 T-GDI, beide zijn turbo-benzinemotoren, qua transmissie kun je alleen voor de 1.4 een zeventraps automaat bestellen. De keuzes veranderen naar een 1.0 T-GDI (120 pk) met optioneel een 48V Mild Hybrid-systeem en een 1.5 T-GDI met 160 pk. Laatstgenoemde is altijd een Mild Hybrid.

Voor de grotere motor kun je nu ook een zeventraps automaat met dubbele koppeling kiezen, anders krijg je een handgeschakelde zesbak. Nog een nieuwe optie is een iMT-zesbak. iMT staat voor Intelligent Manual Transmission, waar de auto automatisch ontkoppelt bij het gas loslaten. Dat bespaart brandstof, aldus Hyundai.

Levertijd

Wanneer de Hyundai i30 als facelift bij de dealer verschijnt is nog niet bekend. De configurator laat nog het oude model zien, dus wij verwachten dat het rond de zomer gaat worden.