Hyundai parkeert Apple op het bordje van KIA - Autoblog.nl

Alternatieve titel: Hyundai plaatst appel op het hoofd van KIA…

…en legt vervolgens aan met pijl en boog. Misschien wat zwaar aangezet, maar toch. Nadat onlangs geruchten opborrelden dat Apple met Hyundai in zee wil voor de ontwikkeling van hun autonome auto, probeert Hyundai als merk naar verluidt nu opeens een beetje hard to get te spelen. Carbuzz rapporteert namelijk op basis van berichten in de Koreaanse media dat Hyundai Apple wil ‘afschepen’ met het merk KIA. Klinkt een beetje als een semantisch dingetje, daar KIA wel deel uitmaakt van het Hyundai concern. Maar er schijnt toch net wat meer achter te zitten.

Volgens de nieuwe plannen zou Apple’s aanval op Tesla en de andere autofabrikanten gebouwd kunnen worden in KIA’s fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. Maar los van logistieke overwegingen, speelt kennelijk ook mee dat Hyundai Apple niet in de eigen fabrieken wil hebben. Men is kennelijk bang dat het Amerikaanse bedrijf het hele project overneemt en Hyundai alleen gebruikt als maakfabriek. Hyundai heeft er zelf echter meer oren naar om hun eigen EV submerk Ioniq op te zetten en uit te bouwen. Klinkt ons in de oren als vroege relatieproblemen.

Behalve het maken van de auto’s zelf, hoopt Apple overigens ook dat Hyundai/KIA de batterijen voor de auto kan fabriceren. Of de rol van Apple zelf als bona fide autofabrikant dan nog serieus genomen kan worden, mag je voor jezelf invullen. Wat denk jij, wordt dit nog wat tussen de Koreanen en Amerikanen? En komt die Apple Car/iCar überhaupt van de grond? En zwelt jouw mond op na het eten van een groene appel? Laat het weten, in de comments!