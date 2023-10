Het is vrijdag de 13e. Pas op als je vanavond de weg op moet!

Oh mensen. Alles komt bij elkaar. Het is vrijdag, het gaat regenen en het is nog eens de 13e ook. Mayhem!!!

Goedemorgen allemaal. lekker geslapen? Vanmorgen weer vrolijk in de auto gestapt op weg naar de tl-verlichting onder het systeemplafond? Tja, het is niet anders hè, maar gelukkig staat het weekend voor de deur. Vanmiddag lekker naar huis en even de boel de boel laten voor de komende twee dagen.

ALS JE GELUK HEBT! Want alle tekenen wijzen erop dat je vanavond minstens 1 ongeluk gaat krijgen. Hoe dat komt? Nou, het is vrijdag en op die dag gebeuren er de meeste ongelukken. Om precies te zijn tussen 18:00 en 0:00 uur. Dan gaat het ook nog eens regenen én het is vrijdag de 13e.

Dat kan alleen maar mis gaan.

Het is vrijdag de 13e. Dat kan alleen maar mis gaan

Deze datum was voor AutoTrack aanleiding om eens uit te zoeken in welke auto je het liefst niet moet stappen wil je deze datum zonder kleerscheuren doorkomen. Zij hebben op basis van analyses uitgezocht wat de onveiligste auto’s zijn en de firma Renault komt hier niet goed uit de bus.

Van alle onveilige auto’s bestaat de hele top 5 namelijk uit modellen van het Franse concern. 1 onder de naam Renault, de rest van Dacia. Wat gewoon budget-Renaults zijn natuurlijk. Kijk maar.

• Renault Zoe: 0 sterren

• Dacia Spring: 1 ster

• Dacia Jogger: 1 ster

• Dacia Logan: 2 sterren

• Dacia Sandero Stepway: 2 sterren

Maar wat is dan de veiligste auto?

Waar er een verliezer is, is er natuurlijk ook een winnaar. En de veiligste auto om deze vrijdag de 13e heelhuids door te komen is een Amerikaan. En niet zomaar een Amerikaan, maar de nieuwste aanwinst in de Autoblog Garage.

Inderdaad, de Tesla Model S is de veiligste auto. Wist ik allang natuurlijk. Maar ook de rest van de top 5 veiligste auto’s is bekend. Kijk zelf maar weer.

• Tesla Model S: 5 sterren

• Tesla Model Y: 5 sterren

• Lexus RX: 5 sterren

• Subaru Outback: 5 sterren

• Lexus NX: 5 sterren

Tenslotte hebben ze bij AutoTrack ook uitgezocht met welke auto’s je het vaakst en het minst vaak pech krijgt. Iets wat je er op vrijdag de 13e ook niet bij wil hebben. Tip, als je zeker wil weten dat je auto het in elk geval kan halen naar huis, neem dan een BMW i3. En ook dat was me al bekend.

De 5 auto’s met het minst vaak pech

1. BMW i3 (2019-2020)

2. MINI (2019-2020)

3. MINI Countryman (2019-2020)

4. BMW X1 (2019-2020)

5. BMW X2 (2019-2020)

De 5 auto’s met het vaakst pech

1. Ford S-Max (2016-2017)

2. Renault Clio (2014-2015)

3. Opel Insignia (2016-2017)

4. Toyota CH-R (2018-2019)

5. Smart Forfour (2017-2018)

Zo, nu ben je weer helemaal op de hoogte. Wij wensen je in elk geval een fijne vrijdag de 13e en voor iedereen die niet in een Tesla Model S of BMW i3 rijdt…

Sterkte!