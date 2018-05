Volvo’s moeten nog saaier zijn dan Yoga

De PR-afdeling van Volvo zal waarschijnlijk wel weer een Yoga-sessie nodig hebben na deze pakkende titel.

Maar daar hebben ze het zelf naar gemaakt. Volvo heeft namelijk wat onderzoek laten doen naar stress. Wat blijkt: stress is een groter wordend probleem in het leven van veel mensen. Liefst 75 procent van ons zoekt naar manieren om stress te verminderen. Hoewel, we zeggen ‘ons’ maar het onderzoek is uitgevoerd in Amerika. Doch voor het gemak zullen we maar even aannemen dat wij niet zoveel verschillen van onze broeders en zusters uit Trumpyankistan.

Wat heeft dit alles te maken met Volvo en met auto’s, vraag je jezelf nu wellicht af. Wel, uit het onderzoek blijkt dat mensen méér ‘sereniteit’ ervaren tijdens hun woon-werkverkeer dan tijdens Yoga-sessies. Daar kunnen we ons wel wat bij voorstellen. Dat zalige ‘half uurtje’ in je eentje, vanaf het moment dat je de kantoordeur dichttrekt tot het moment dat je de voordeur opent, is voor velen het enige moment om even rust aan de kop te hebben. Geen baas in je oor, geen kinderen in de buurt, alleen jij, je auto en de weg. Tenzij je alweer stress voelt omdat je vrouw heeft afgedwongen dat je vanavond mee moet naar de Yoga-les om daar een downward facing dog te owneren. Dat is tijd die je ook had kunnen besteden aan het zoeken van een nieuwe poster zoeken voor je mancave op catawiki.

Om stijgende cortisol waardes in je bloed buiten de deur te houden, wil Volvo de commute zo aangenaam mogelijk maken, zo zegt Jim Nichols, Product & Technology Communications Manager voor Volvo Car USA. Met hun Zweedse roots willen ze feitelijk van de rij-ervaring een Wasa Knäckebröd-reclame maken, inclusief rustgevende muziek:

Stress levels are undoubtedly rising, and now more than ever, Americans are looking ways to rebalance and relax, particularly while driving. The daily commute is often the only ‘me time’ people get and Volvo has long believed it is best to maximize that time in a way that makes sense for drivers and passengers.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen zelf vooral de volgende factoren belangrijk vinden om te relaxen in het woon-werkverkeer:

niet met het OV gaan

comfortabele stoelen

stoelen die je houding optimaliseren

luchtfilter die kwalijke geuren en stoffen buiten de auto houden

automatische veiligheidsfeatures

goede audio

Behalve het laatste punt dus allemaal zaken die ervoor zorgen dat je zo min mogelijk prikkels krijgt van buitenaf die je aandacht opeisen. Kan jij je vinden in de bevindingen, of word jij helemaal rustig van het rijden in een Lamborghini Countach? Laat het weten, in de comments!