Porsche 356 Speedster Hommage is fraai eerbetoon

De Porsche 356 Speedster Hommage is geen 356. Of een Speedster, maar wel een echte Porsche.

Weet je wat het leuke is van Porsches ten opzichte van Ferrari’s? Je kan er mee doen wat je wil. Niet alleen kun je met een Porsche pendelen door het verkeer en kan je ‘m overal parkeren, maar je kan ‘m ook aanpakken zoals je wil. Bij een Ferrari is het toch een beetje ‘not done’ om te gaan modificeren. Wat dat betreft is een Porsche net als een Ford Mustang: de mogelijkheden zijn eindeloos. Tuning, retromods, restomods, elektromods: alle kan!

In dit geval kijken we naar de ‘Porsche 356 Speedster Homage’. Dat is een eh, hommage dus aan de Porsche 356 Speedster. Dat houdt ook in dat het natuurlijk geen 356 is. Of een Speedster.

Het is nog wel een Porsche: een Porsche Boxster van de 986-generatie. Is dat erg? Nee, helemaal niet! Die modellen zijn goed verkocht, dus ruim voorradig. Dan is het ook minder erg om eraan te gaan sleutelen.

DNA Automotive

Het is een project van DNA Automotive, onder regie van ondernemer Brian Hale. Wat ze gedaan hebben is eigenlijk simpel: van een occasion een begeerlijke klassieker maken, maar dan zonder de nadelen van een klassieker.

Meestal levert dat heel aparte auto’s op. Denk aan de 2002-hommage op basis van de BMW 1 Serie Cabrio van Everytimer Automotive. Je kan de panelen wijzigen, maar het chassis en de ‘hardpoints’ niet.

In dit geval is het – wat ons betreft – heel erg goed geslaagd. Uiteraard is elk koetswerkpaneel van de Porsche 356 Speedster Hommage volkomen nieuw. Je ziet heel goed hoe belangrijk proporties zijn, die zijn bij een Boxster uitstekend.

Aan de voorzijde zie je wel dat het een en ander iets uit verhouding is. De motorkap is nieuw, maar een tikkeltje te bol. En ook is er te veel blik voor het voorwiel. Waarschijnlijk een ‘hardpoint’, denk aan koeling of een bevestigingspunt voor de bumper.

Wielen Porsche 356 Speedster Hommage

Over de wielen gesproken, dat zijn originele moderne Fuchs-wielen. Je kunt bij Otto Fuchs GmbH moderne Fuchs wielen bestellen voor de 986, 987, 996 en 997. Het enige waar het een beetje mis gaat, is toch wel het interieur.

Je ziet overduidelijk dat ze door het budget heen zijn, want het is grotendeels standaard Boxster. Ja, ze hebben een enorme badge met SPEEDSTER op het dashboard geplaatst en er is nieuwe bekleding met wat retro-elementen.

Overigens is deze Speedster hommage niet de enige Fugazi die ze hebben gemaakt bij DNA Automotive. Als je een Ferrari 360 Spider wenst voor een beperkt budget, kunnen ze op basis van een Toyota MR2 wat voor je betekenen.

En mocht je nog een Ford Cougar in de schuur hebben staan (ja, die Mondeo Coupé van 25 jaar terug), dan hebben we goed nieuws. Daar kunnen ze een perfecte Ferrari 458 replica van maken. Prijzen zijn aanzienlijk lager dan ‘een echte’, maar waarschijnlijk te veel om leuk te zijn.

