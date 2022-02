Autoblog advies: de gaafste sportwagen voor 55.000 euro

Wat is nu eigenlijk de gaafste sportwagen voor 55.000 euro? We gingen op zoek en vonden een hoop gave auto’s! Lees het hier, gratis, op Autoblog.

Er zit een verschil tussen wat er nieuw verkocht wordt en wat men graag gebruikt koopt. Kijk maar naar de open sportwagens. Dat was altijd al een niche, maar de laatste tijd is het wel heel erg dramatisch gesteld.

Niek ziet dat iets anders. Hij heeft al een ruime SUV, dus er hoeft niet nóg een crossover bij. Integendeel. Hij heeft diverse open auto’s gehad, waaronder diverse Audi’s, BMW’s, Jaguars en natuurlijk de Saab Cabrio. Dat mist hij wel heel erg op het moment. Omdat het nu nog niet het seizoen is, wil hij graag kijken naar een cabriolet.

Het budget is ongeveer 55.000 euro, maar het mag ook absoluut minder zijn. Niek is wel gesteld op opties. Dus stoelverwarming, navigatie, xenon, een goede stereo en dergelijke mag er wel opzitten. Het liefst niet een al te oud model. Kortom, of wij hem wilden helpen met de gaafste sportwagen tot 55 mille! Maar natuurlijk willen we dat, Niek! Wij offeren ons graag op voor het goede doel

De wensen en eisen voor de gaafste sportwagen voor 55.000 euro kun je hieronder bekijken:

Budget 50.000 euro, kan 55.000, maar mag zeker minder

Porsche Boxster S PDK (981)

In principe schreeuwt dit verzoek van de gaafste sportwagen voor 55.000 euro om een Porsche Boxster S. Natuurlijk, de 911 is de ultieme Porsche voor velen, maar voor de Boxster valt ook veel te zeggen. Zeker de 981 is een toppertje. Het is een volwassen auto, maar aanzienlijk sympathieker dan de zoveelste 911. Dankzij de middenmotor is de handling stiekem ook ietsje beter. Het is uiteraard subjectief, maar qua styling lijkt de 981-generatie van de Boxster de perfectie te benaderen. Is het dan allemaal hosanna? Bijna wel. De besturing in deze generatie is elektrisch (niet meer hydraulisch). Dat was bij de 987-generatie van de Boxster vele malen beter.

Ook was de motor in de voorgaande Boxster ‘gewilliger’ Directe benzine-inspuiting maakt meer kapot dan je lief is. Daarnaast zijn ze best gewild, maar vrij weinig verkocht. Zeker ten opzichte van de voorgaande generaties. De prijzen zijn erg stevig. In principe zou je zeggen dat je de handbak wil, maar die heeft enorm lange overbrengingen waardoor alle fut er behoorlijk uit gehaald wordt. Echt snel is de Boxster niet, dus met die PDK win je behoorlijk wat aan sprintvermogen.

BMW Z4 sDrive35is Roadster (E89)

Kijk, het geld hoeft niet helemaal op. Voor 40 tot 45 mille koop je de dikste BMW van de E89-generatie. Dit is de meest verguisde Z4 vanwege het zwaarlijvige karakter, de hardtop en matige sportieve rij-eigenschappen. De auto is gebaseerd op de E90, maar denk niet dat het leuker rijdt dan een 335i Sedan want dat is niet het geval. De kwaliteiten van deze BMW Z4 liggen op een ander vlak. Zie het als een Mercedes-Benz SL ‘light’. Een soort SLK, maar dan mooier. Het interieur van de E89 is erg fraai, zij het een tikkeltje krap.

De motor is een 340 pk sterke zes-in-lijn, een absolute parel. Vrij van onderhoud zijn ze niet, maar geen van deze auto’s in dit overzicht is goedkoop in onderhoud. Het klapdak moet wel je ding zijn. Het doet afbreuk aan de romantiek (regendruppels op het dak) en rijeigenschappen (veel te zwaar), maar het vergroot wel de alltagstauglichkeit. Nogmaals, zie het niet als een 911-concurrent, maar compacte SL. Dan is het een topwagen.

Ford Mustang GT Cabrio (S-550)

We wilden ook iets Amerikaans aanbieden in de categorie gaafste sportwagen voor 55.000 euro, alhoewel het niet echt een sportwagen is. Simpelweg omdat het enorm goed past bij de eisen van Niek. Veel vermogen, fun en dagelijks bruikbaar. Aanvankelijk wilden we een Corvette aanraden, maar de C7 is nét ietsje te duur helaas. Maar we zijn eindelijk op het punt belandt dat Mustangs waard zijn wat ze nieuw kosten, voor de BPM. Kijk, voor 100K is een Mustang GT Cabrio gekkenwerk, maar voor de helft? We vonden er twee die in het budget vallen. Dan is het een geweldige auto.

Die V8 is een belangrijk onderdeel van de beleving in een Mustang. Door die geweldige motor vergeef je ‘m de tekortkomingen. Het interieur is niet op het niveau van een Mercedes-Benz E-Klasse cabriolet, bijvoorbeeld. De V8 klinkt niet alleen geweldig, maar zorgt ook voor serieuze snelheid. Meer dan 450 pk voor 50 mille is een goede deal voor een cabrio uit 2016. Je, het verbruik ligt hoog, maar dat is bij meerdere auto’s in dit overzicht het geval. Wel een voordeel is dat je gewoon bij de Ford-dealer terecht kunt voor onderhoud en dat kosten daarvan relatief laag zijn.

Jaguar F-Type S (X152)

De auto die iedereen vergeet te kopen, maar het is zeker een goede optie als je zoekt naar de gaafste sportwagen voor 55.000 euro . De Jaguar F-Type is zo’n auto die je al koopt vanwege de looks. Op de plaatjes is het een fraaie auto, maar als je ‘m in het echt kunt aanschouwen: wow. Die lange neus, die korte bips en fraaie welvingen. In het budget kun je kiezen uit vrij recente viercilinders of iets oudere zescilinders. Onze tip: ga voor een V6, het liefst ’S’-uitvoering met 380 pk. Die is namelijk precies goed (de V8 is gaaf maar overkill). De 3.0 supercharged klinkt uit de kunst en zorgt voor serieus veel voorwaartse drang.

Het interieur is een tikkeltje saai en zakelijk, maar hey: het oogt niet zwaar verouderd. Zeker niet als de voorganger heeft gekozen voor die dikke sportkuipen en fraaie bekleding. Het leuke aan een F-Type is dat bijna iedereen ‘m gaaf vindt, terwijl een Duitse of Italiaanse sportwagen nog weleens voor de poseurs onder ons is. Nadeel: als bruikbare cabrio is ‘ie niet geweldig. De kofferbak is namelijk erg klein en in het krappe interieur zijn weinig opbergmogelijkheden. Check hier het F-Type aankoopadvies!

Mercedes-Benz SLK 55 AMG (R172)

Het is bijna niet te bevatten, maar tot 2015 kon je deze SLK55 AMG nog bestellen. Het bijzondere was de werkelijk unieke motor. Onder de kap ligt namelijk een echte 5.5 liter V8 (de M152) uit de S63 AMG, alleen dan minus de turbo’s. Die heb je natuurlijk niet nodig in zo’n kleine sportwagen. De motor leverde 422 pk en 540 Nm. Hilarisch! Zeker omdat de auto verder vrij onopvallend en compact is, verwacht niemand dat jij met zoveel vermogen en geluid onderweg bent.

Het zorgt er ook voor dat deze SLK onder alle omstandigheden een zeer snelle auto is. Die motor is gewoon altijd bij de les en reageert direct. De besturing en wegligging zijn niet helemaal ‘on fleek’. Dat is deels omdat die motor zoveel power heeft. In principe is het geen gevaarlijke auto, er zitten enorme remmen op en AMG heeft onderstel flink aangepast. Mar het is niet een gooi- en smijt-roadster.

YOLO: Aston Martin V8 Vantage Roadster

De meeste modellen zitten een beetje bovenaan de range. Dat betekent dat je de gaafste auto van het merk hebt, op de Porsche na dan. Maar je kan het ook andersom doen: kies de goedkoopste auto van een dik merk! En veel gaver dan Aston Martin zullen automerken niet worden, toch? Voor 55 mille hoef je niet eens te kijken naar een aftandse DB7 Cabrio automaat, nee, een V8 Vantage Roadster valt gewoon in het budget.

Toegegeven, dan moet je wel kijken naar de Sport Tronic-modellen met iets meer kilometers. Die transmissie is niet echt geweldig, de handbak verdient echt de voorkeur. De motor is goed voor 380 pk, maar écht snel voelt de auto niet aan. Het gewicht is vrij hoog en erg veel koppel heeft de 4.3 niet. Maar dat maakt allemaal niet uit. De V8 klinkt verreweg het beste van alles wat er in dit overzicht staat. Dat niet alleen, het is ook nog eens de mooiste qua uiterlijk, alhoewel dat natuurlijk persoonlijk is.

