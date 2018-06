Zo ziet een miljoen aan klassieke Ferrari-onderdelen eruit

Dit is nu al een beter verhaal dan Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

Veilinghuis Coys heeft een vondst gedaan waar autoliefhebbers en Tomb Raider-fanaten van dromen. In een container die ooit toebehoorde aan een reeds lang overleden man, werd namelijk een plethora aan onderdelen van oude Ferrari’s en Maserati’s aangetroffen. Het gaat onder andere om spaakwielen, uitlaten, carburateurs, klokjes, grilles, dashboards, motoronderdelen et cetera. Veel van de spullen zitten nog in hun originele houten verpakkingen, zoals dit voorraam van een Ferrari P3:

Today’s great discovery, unearthing a windscreen from the #legendary #Ferrari P3#CoysAuction #CoysTreasure Geplaatst door Coys of Kensington op zaterdag 9 juni 2018

Chris Routledge, managing director van Coys, voelt zich zoals je je kan voorstellen als het spreekwoordelijke kind in de snoepwinkel. Of beter gezegd, als een archeoloog in de schatkamer van Toetanchamon:

I feel a but like Howard Carter uncovering Tutankhamun’s tomb in 1922. Every time we remove one box or item there is something else of huge interest hiding behind.

De onderdelen zijn bedoeld voor exoten als de Ferrari 250 SWB, Ferrari 250 GTO, Ferrari 275, Ferrari 365 GTB Daytona, Ferrari F40 en Maserati 250F. Stuk voor stuk auto’s die tegenwoordig peperduur zijn. Zodoende vertegenwoordigt de collectie ook een behoorlijke waarde. Coys is alles nog aan het inventariseren, maar heeft het al over minimaal een miljoen Pond.

Op 29 juni worden de units geveild bij Blenheim Palace, het geboortehuis van Ome Winston. Mocht je dus nog een tuimelaartje nodig hebben voor je 250 GTO, dan weet je waar je moet zijn.