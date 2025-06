Iemand reed echt bizar veel in deze Mercedes EQE

Wat overigens wel betekent dat je deze Mercedes EQE voor een prikkie kan meenemen op Marktplaats.

Het is alweer vier jaar geleden dat Mercedes met hun eerste baanbrekende EV op de markt kwam: de EQS. Het volledig elektrische alternatief voor de S-Klasse wist de meningen te verdelen, maar voor een EV kreeg je prima specs. Vrij snel, een jaar later: kwam er ook eentje voor een klasse lager. Dat werd voorspelbaar genoeg de Mercedes EQE. Ruim 600 kilometer actieradius en een hypermodern Mercedes-interieur. Mooi, dan kunnen de gebruikelijke zakelijke Mercedes-rijders (kuch taxichauffeurs) nu ook volledig elektrisch.

Zeer ervaren Mercedes EQE

En of dat is gebeurd. Op Marktplaats duikt nu een Mercedes EQE op uit 2022. Die heeft zeker wel een markering als taxi op het kenteken staan. Waarvan akte: de auto heeft een kilometerstand die bij dat leven past.

De grijze sedan heeft in zijn iets minder dan drie jaar namelijk 322.305 kilometer afgelegd. Aangezien de auto twee jaar en negen maanden oud is, zit je dan op meer dan 110.000 kilometer per jaar. Die heeft het druk gehad. Overigens zit de EQE niet meer op zijn eerste accu. Deze is bij 225.986 kilometer vervangen. Heel eerlijk: dat valt iets tegen. Of het kan zijn dat de eigenaar de range toch vond tegenvallen na een tijdje. Volgens de verkoper is de realistische range momenteel zo’n 522 kilometer. Dat is ruim 100 minder dan de originele fabrieksopgave van Mercedes.

De Mercedes EQE voelt alsof ‘ie nog gloednieuw is, maar drie jaar is dan ook nog niet zo oud. Alle toeters en bellen zitten er dus op, behalve de toeter (of bel) die je het liefst wil: het MBUX Hyperscreen. Ach, deze setup met twee schermen werkt ook. Het gaat overigens om een EQE 350+ met de 91 kWh-accu. Goed voor 292 pk.

Kopen

Wat dan wel weer een voordeel is van deze Mercedes EQE op Marktplaats: je haalt er een relatief koopje uit. De 320.000 kilometer ervaren EV moet nog 29.945 euro kosten. Wetende dat deze versie 81.000 euro nieuw kostte, is dat niet veel meer. 17.000 euro afschrijving per jaar, da’s wel een taaie. Maar goed, dat is de prijs van een druk leventje hebben.

Het is altijd maar de vraag wie nou de ideale koper is voor zo’n ex-taxi Mercedes EQE. Mocht jij het zijn, dan moet je uiteraard een kijkje nemen op Marktplaats.