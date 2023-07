Oké, de Ferrari 360 CS is nu echt peperduur

Zeker met de zeldzamere Lexan ramen is deze Ferrari 360 CS op Marktplaats aan de prijzige kant.

Is het veel geld of is het duur? De prijzen van exclusieve Ferrari’s zijn de laatste jaren door het dak gegaan. De eerst hardcore Ferrari straatauto op basis van de V8-modellen was de 360 Challenge Stradale. Daarna kwamen de 430 Scuderia, 458 Speciale en de 488 Pista. Een populair recept dus.

Je zou het bijna vergeten dat je enkele jaren geleden nog een Challenge Stradale voor onder de twee ton kon kopen als occasion. Tegenwoordig is dat wel anders. Hoe zeldzamer de uitvoering, hoe hoger de prijs. Zoals deze Ferrari 360 CS op Marktplaats. Dit is een zeldzamere uitvoering, want met het Lexan glas zie je ze niet vaak. Dat is terug te zien aan de prijs.

Deze modern classic heeft bijna 30.000 km op de teller staan. Toch wil de verkoper er €389.740 voor vangen. Een flinke som geld voor deze uit 2004 afkomstige Ferrari. De hoopvolle investeerder ziet de prijs alleen maar toenemen. Het is echter moeilijk te zeggen wat zo’n auto gaat doen. Een 360 CS voor een half miljoen euro over een jaar of 10? Of zitten we dan weer in een volgende crisis en tankt de prijs terug naar twee ton.

Wie zal het zeggen. Als je de centen hebt moet je gewoon rijden met dat ding. Maar misschien is het dan beter voor een voordeliger exemplaar te gaan zonder de Lexan ramen. Digitaal kwijlen met deze Ferrari 360 CS doe je op Marktplaats.