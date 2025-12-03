Designer van de Jaguar Type 00 ontslagen

Britse media berichten dat Gerry McGovern, designbaas van JLR, afgelopen maandag ontslagen is. Hij zou ‘naar de uitgang geëscorteerd’ zijn.

In de afgelopen 21 jaar groeide hij bij JLR uit tot een soort halfgod, maar het lijkt erop dat de Jaguar Type 00 zijn Waterloo is geworden. Onder het bewind van de betreurde Ratan Tata had McGovern weinig te vrezen, maar nieuwe bezems blijken ook in Engeland schoon te vegen. JLR-baas Adrian Mardell werd zeer recent opgevolgd door PB Balaji, die eerder verantwoordelijk was voor de financiën van Tata Motors.

JLR geeft zelf nog geen commentaar op het nieuws. Als het klopt, is het onwaarschijnlijk dat we McGovern nog bij een ander merk terugzien: volgend jaar wordt hij 70. Al kan hij altijd terugkomen, want hij verliet Land Rover al eens eerder.

Naar verluidt is McGovern altijd moeilijk geweest om mee te werken. Ik vroeg Ian Callum er eens naar, die lange tijd designchef was bij Jaguar en dus een directe collega was van McGovern, die Land Rover onder zijn hoede had. Nee, ze namen nooit een kijkje bij elkaar in de studio. Waren er dan nooit barbecues of andere bedrijfsfeestjes van de gezamenlijke ontwerpafdelingen? Nee, daar was McGovern het type niet voor. Hoe McGovern als collega dan wél was? “Ik respecteer zijn werk zeer.”

Ook Adrian van Hooydonk merkte eens op dat McGovern niet echt een warme persoonlijkheid was. “Ons eerste prototype voor een nieuwe MINI was op basis van de MG F, die hij ontworpen had. Ik vond dat ik hem dat moest vertellen, dus ik ging naar hem toe om te laten zien wat we gemaakt hadden. Hij zei niets, ik denk dat hij vond dat we zijn ontwerp geweld hadden aangedaan.”

Zelf heb ik geen ervaring met McGovern. Ooit zou ik hem interviewen, maar dat interview werd zonder opgaaf van reden op het allerlaatste moment afgezegd. Het leverde me een leuke avond in Londen op, maar geen verhaal. In andere interviews leek hij een pretentieuze hork, maar ik had het graag eens zelf ervaren.

Acht opvallende McGoverns

MG F (1995)

De echte comeback van MG, na een periode waarin het merk alleen tamelijk suffe gezinsauto’s bouwde.

Land Rover Freelander (1997)

Iets te veel softroader, maar toch zeven jaar lang de bestverkochte SUV in Europa.

Lincoln MK9 Concept (2001)

Jaguar had kunnen weten dat McGovern beter is in het ontwerpen van SUV’s.

Land Rover LRX (2008)

De concept car voor de Range Rover Evoque ging nog als Land Rover door het leven.

Land Rover DC100 (2011)

De eerste aanzet voor een opvolger van de klassieke Defender.

Range Rover Velar (2017)

Een Jaguar F-Pace vermomd als Range Rover leverde designprijzen op.

Range Rover L460 (2022)

Niets verslaat het origineel en weinig verslaat de L322, maar de vijfde generatie Range Rover slaagde er pas echt in om Range Rover als concurrent voor de S-Klasse en 7 Serie te positioneren.

Jaguar Type 00 (2024)

Jaguar gaat van een hele range modellen die niemand koopt terug naar één model dat niemand koopt. Desondanks slaagde deze concept car erin om de wereld in verwarring achter te laten, al oogt hij in het echt stukken beter dan op de foto.