In beeld: de nieuwe Audi van je buurvrouw

Audi trok vanochtend in Shanghai de doeken van de zogenaamde AI:ME, zijn nieuwe futuristische en bijna volledig autonome conceptauto. Afgaande op de virtuele platen was het van voor een niet onaardige auto, maar viel hij van achter toch enigszins tegen. Zoals wel vaker het geval is, blijkt de auto in het echt gelukkig minder extreem voor de dag te komen.

Natuurlijk zal het nog even duren voordat we helemaal zijn gewend aan de achterzijde van de AI:ME, we zullen er in ieder geval geen slapeloze nachten van krijgen. Dit heeft ook vooral te maken met het feit dat de vooruitstrevende technieken die in het studiemodel zijn verwerkt de aandacht moeten trekken. De AI:ME is namelijk door Audi in het leven geroepen om aan te tonen hoe de toekomst van mobiliteit eruit moet zien.

Als het aan Audi ligt dan rijden we straks helemaal niet meer zelf, maar dan worden we op comfortabele wijze vervoerd door een auto waarmee we kunnen communiceren. Met behulp van kunstmatige intelligentie zal men zichzelf het leven zo fijn mogelijk moeten kunnen maken in de AI:ME. De 170 pk sterke elektrische twee- of vierzitter is voorzien van het op een na hoogste niveau van autonomie, ofwel Level 4.

Dit jaar wil Audi de AI-lijn uitbreiden met nog tenminste één nieuw concept. In Frankfurt moet deze auto tot ons komen.