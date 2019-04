Waarom Financial Lease aantrekkelijk is voor ZZP’ers

Deze financieringsvorm van een zakelijke auto leasen kan ook interessant zijn voor jou als ZZP'er.

Met een eigen bedrijf wil je ook mobiel zijn. Betrouwbaar eigen vervoer staat wat dat betreft hoog op het prioriteitenlijstje. Dit brengt keuzes met zich mee. Enerzijds heb je zo spoedig mogelijk een auto nodig, anderzijds wil je wel een model dat jou aanspreekt en waarmee je fatsoenlijk voor de dag kan komen.

Naast aankoop en full operational lease kan je ook kiezen voor financial lease. Voor een ZZP’er is het zakelijk interessant om een auto via financial lease aan te schaffen. Een deel van het te besteden vermogen blijft zo beschikbaar voor de onderneming omdat het niet meteen op gaat aan de aanschaf van de auto van jouw keuze. Bovendien brengt financial lease tal van andere voordelen met zich mee.

Zo heb je met financial lease bijvoorbeeld het onderhoud zelf in de hand. Je bent niet zoals met operational lease afhankelijk van de sturing bij onderhoudsbeurten. Jij kiest waar je dit laat uitvoeren. Een ander voordeel is dat er met financial lease gekozen kan worden voor een occasion in plaats van een nieuwe auto. Met de flinke afschrijving van een nieuwe auto in het achterhoofd kan het financieel slimmer zijn om te kiezen voor de afschrijving van een occasion. Deze is vaak een stuk minder. Daarnaast zijn er diverse fiscale voordelen, zoals rente- en investeringsaftrek, kan de looptijd van het contract en een eventueel slottermijn zelf bepaald worden en is terugvordering van de btw over de aanschafprijs mogelijk.

Met zakelijke autolease in de vorm van financial lease betaal je als gebruiker een vast maandbedrag. Dit is wel zo fijn, want er zijn geen financiële verrassingen in het spel. Een auto wordt aangekocht en het maandbedrag zal worden gebaseerd op rente en afschrijving van de financiering.

Via Financial Lease ZZP is het afsluiten van zo’n contract mogelijk. Ook starters komen in aanmerking voor een contract. Hier hanteren ze bij de beoordeling van jouw financieringsaanvraag realistische eisen die ook voor een ZZP’er, vaak zelfs als je starter bent, haalbaar zijn. Financial Lease ZZP heeft een actuele voorraad met personenauto’s en bedrijfswagens, van een Fiat 500 en een Mercedes-AMG C63 tot een Volkswagen Crafter of een Mercedes-Benz Sprinter. Er is een lease calculator waar gekeken kan worden naar wat er kan voor jou als ZZPer. Klik hier om de mogelijkheden te bekijken.