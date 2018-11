BMW X4 M40d als verschrikking in je binnenspiegel

Het olifantje van BMW krijgt een mammoet-kuur.

Met de BMW X4 zul je nooit punten scoren bij liefhebbers die zelf een coupé of roadster rijden. Het segment van de ‘SUV Coupé’ is altijd al een punt van discussie geweest, maar dit neemt niet weg dat er onder de gemiddelde consumenten vraag is naar het type auto.

Bij Dähler proberen ze er maar het beste van te maken. De tuner heeft de nieuwe X4 (G02) bij de lurven gegrepen. Het bedrijf uit Zwitserland nam de X4 M40i als basis. Het standaard vermogen van 360 pk werd naar 420 pk en 630 Nm gebracht. Is diesel meer je ding dan heeft Dähler een gepeperde M40d voor je. Deze diesel gaat van 326 pk naar 380 pk en 780 Nm koppel. Beide varianten zijn gekoppeld aan de 8-traps Steptronic automaat van BMW.

Het onderstel werd ook aangepakt en de SUV staat iets lager op z’n poten. Een SUV verlagen, ook hier weer wenkbrauwen die op en neer bewegen bij diverse autoliefhebbers. Daarnaast werd de X4 op nieuwe lichtmetalen wielen gezet, verkrijgbaar in de formaten 21- of 22-inch. Naast de nieuwe velgen kun je een Dähler X4 ook herkennen aan de vier uitbundige schoorstenen. De tuner koos voor een zwarte kleur. Misschien maar goed ook, dan valt de BMW in elk geval wat minder op.