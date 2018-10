Porsche: “Bij ons zal je altijd kunnen hoepelen”

Van de puristen mag Porsche echter ophoepelen, waarschijnlijk.

Het is al generaties lang een dingetje bij Porsche. Elke keer als ze met een nieuw model komen (en dan heb ik het vooral over hét model), zijn er ‘puristen’ die afhaken. Luchtgekoeld naar watergekoeld –> geen echte 911 meer (rijtest). De voorruit iets minder stijl –> geen echte 911 meer (rijtest). De hydraulische stuurbekrachting vervangen door elektrische –> geen echte 911 meer. De motor iets verder ‘naar voren’ geplaatst –> geen echte 911 meer. Turbo’s op het basismodel –> geen echte 911 meer. Alleen nog de dikke koets –> geen echte 911 meer. Collega @willeme moet hier altijd een beetje meewarig om lachen: uiteindelijk wordt de soep vrijwel door niemand zo heet gegeten als ‘ie opgediend wordt en blijven mensen de 911 gewoon kopen en vereren.

Maar wat nou als we nog een of twee 911-generaties verder zijn en de Elfer ook helemaal zelf moet/kan rijden? Hoe ziet Porsche die ontwikkeling? Porsche’s Muricaanse CEO Klaus Zellmer heeft hier onlangs zijn visie op gegeven tegenover Motor Authority. Hij zegt dat de veeleisende klantenkring wel geïnteresseerd is in ‘het stuur uit handen geven’, maar in zijn ogen zullen Porsche’s nooit volledig stuurloos zijn:

All these assistance systems help you in certain traffic situations to give away some of the burden of driving, and there are certain traffic situations where it’s just not enjoyable. Our take rates for (adaptive) cruise control are just as high as any other car brand, and that’s why in certain traffic situations, our customers will want that car to take them home without engaging personally. Our plan is to always have the steering wheel and always have the pedals and potentially to even have the manual gearbox to really engage with the car and to do it all yourself. But, our customers always want it all. They want the possibility to use autonomous drive mode but they want to really engage with the car as well.