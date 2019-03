In deze auto kunnen 7 fotomodellen* slapen

*Ander beroep mag natuurlijk ook.

Kamperen: we zijn er allemaal gek op. Je bent lekker één met de natuur en je leeft weer zoals de mens van origine bedoeld is. Al wandelend door de natuur, alle voorradige voedselmiddelen verorberen tot het op is en dan weer door naar de volgende locatie. We zijn geëvolueerd naar een ander soort wezen, maar diep in ons hart willen we allemaal kamperen.

In Nederland zijn de meeste campers een lichte bedrijfswagen met een hoop polyester en spaanplaat. Normaal gesproken kunnen we erop vertrouwen dat de Amerikanen zich bekommeren om gave campers, maar ditmaal komt het nieuws uit: India! Het resultaat is de Pinnacle Finetza, een naam die weelde, grandeur en charisma uitstraalt.

Het uiterlijk van een camper laat zich veelal dicteren door de praktische eisen die eraan gesteld worden. Er moet immers zo veel mogelijk binnenruimte zijn. Om nóg meer ruimte te creëren is het mogelijk om het achterstuk uit te schuiven. Daar door lijkt het alsof de camper ‘kopjes’ geeft. Staat het ding uitgeschoven, dan is het mogelijk om met in totaal 8 personen de nacht door te brengen. Het interieur is verder superluxe afgewerkt, met een verrassend ouderwetse Android Tablet erin. Je kunt niet alles hebben.

Meer details zijn vooralsnog niet beschikbaar betreft de afkomst en dus de techniek. Wel wilt Pinnacle vertellen dat de Finetza een zelfdragende carrosserie heeft plus luchtvering.