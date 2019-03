Ziet de Supra er beter uit in het ‘echt’?

Das Booty.

Het is net als een date met een jeugdliefde die 10 jaar lang wordt uitgesteld. Op een gegeven moment slaat je brein dermate op hol dat je verwachtingen torenhoog zijn. Is het de schuld van de jeugdliefde of van jou?

We zijn geneigd om de schuld te leggen bij de jeugdliefde, Toyota in dit geval. Net als met de GT86 en Lexus LF-A kwamen er zóveel concepts, renders en teasers voorbij dat het gewoon niet meer leuk is. Dus toen Toyota dan ein-de-lijk het doek van de gloednieuwe Supra trok, liet de reactie zich het beste omschrijven als ‘meh’.

Zoals wel vaker met auto-ontwerpen van tegenwoordig moet je de auto in het echt zien om een beter beeld te kunnen vormen. De persfoto’s zijn vaak dermate strakgetrokken dat je het idee hebt naar een screenshot te kijken uit Gran Turismo of een ander computerspelletje.

De nieuwe GR Supra (zoals ‘ie officieel heet) is niet een wonderschone beauty, maar op de beurs ziet het geheel er al een stuk fraaier uit. Normaal gesproken zijn we enorm fan van rode auto’s, maar gezien de enorme ‘diffusser’ zou zwart weleens de beste kleur voor deze auto kunnen zijn. In technisch opzicht is het nog altijd een Supra: onder de kap huist een geblazen drieliter zes-in-lijn met 340 pk.