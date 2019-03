Ontmoet Kamiq de kikker

Over slechte woordgrappen gesproken.

Voor lange tijd hadden de merken in de Volkswagen Groep een zeer vreemde policy qua crossovers. Ondanks dat de meeste Aziatische merken (veel Europese ook, trouwens) een gehele range hadden aan crossovers, duurde even voordat het lampje ging branden bij de autogigant. Er was een Seat Altea Freetrack, Skoda Yeti, Volkswagen Tiguan en een paar Audi’s. Dat was het wel.

Dat is anno 2019 wel anders. In relatief korte tijd hebben de merken SEAT, CUPRA, Volkswagen en Skoda een enorme lading crossovers op de markt gebracht. De laatste aanwinst in deze categorie is de Skoda Kamiq. De Kamiq is zo’n auto die op de foto zeer indrukwekkend oogt. Zeker in deze kleur. Laat je echter niet in de luren leggen, want kijk naar die guitige bandjes en je ziet: dit is een kek stadsrakkertje voor dames met een pittig kort kapsel.

De grotere bodemspeling is er vooral om stoepranden en vluchtheuvels te trotseren. De auto is in technisch opzicht gelijk aan de Volkswagen T-Cross. Mocht je geen idee hebben wat dat is: dat is de kleinste crossover van VW. In motorisch opzicht zijn er weinig verrassingen tot dusver te bemerken: een 1.0 TSI met 95 pk, een 1.0 TSI met 115 pk of een 1.5 TSI met 150 pk zijn mogelijk, evenals een 1.5 diesel. Rest ons alleen even iets te zeggen over de kleur: gewoon doen. Geeft de Kamiq wat meer cachet.