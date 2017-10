Volle toeren: FIA maakt nieuw motorenreglement bekend

Heet nieuws op deze laatse dag van oktober over het Formule 1 motorenreglement voor 2021 en beyond.

Al sinds de invoering van de huidige V6 turbomotoren in de Formule 1 wordt er gesproken over het motorenreglement van de toekomst. Al snel bleek namelijk dat de huidige motoren weliswaar wondertjes van techniek zijn, maar niet per se de sensaties aan het publiek bieden die we gewend waren van de oude atmosferische motoren.

Dankzij de fluisterstille aggregaten werd de roep om de geniaal klinkende V8/V10/V12 motoren terug te brengen steeds luider. Maar in deze moderne wereld is ook de F1 in een spagaat terecht gekomen vanwege de wil om policor te zijn. Aan de ene kant moeten F1 bolides brute monsters zijn, zodat Jan Modaal niet gaat denken dat hij ook zomaar achter het stuur kan kruipen. Aan de andere kant werken er zowel van binnen als buiten de F1-wereld krachten op het circus om de sport een ‘groen’ imago te geven.

Al enige tijd is het duidelijk dat er een compromis aan zit te komen, waarbij de motoren iets simpeler (lees: goedkoper) en bruter worden, maar tegelijkertijd hun ‘relevantie voor straatmotoren’ houden waar FIA eindbaas Jean Todt zo op staat. Vandaag is door de FIA een officieel eerste opzetje naar buiten gebracht met tastbare onderdelen uit het nieuwe motorenreglement, hoewel er ook aangegeven wordt dat een en ander in goed overleg met de teams nog kan veranderen. Dit zijn de bulletpoints:

1.6 Litre, V6 Turbo Hybrid

3000rpm higher engine running speed range to improve the sound

Prescriptive internal design parameters to restrict development costs and discourage extreme designs and running conditions

Removal of the MGU-H

More powerful MGU-K with focus on manual driver deployment in race together with option to save up energy over several laps to give a driver controlled tactical element to racing

Single turbo with dimensional constraints and weight limits

Standard energy store and control electronics

High Level of external prescriptive design to give ‘Plug-And-Play’ engine/chassis/transmission swap capability

Intention to investigate tighter fuel regulations and limits on number of fuels used

De 1.6 V6 turbo’s blijven dus behouden, maar mogen (moeten?) wel meer toeren draaien. Enthousiast?

Bedankt Rick voor de tip!