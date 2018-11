Zeldzame McLaren SLR MSO is… eigenlijk heel goedkoop?

Dit kan wel eens het koopje van de eeuw worden.

We hebben de Mercedes SLR McLaren (rijtest) al meerdere malen onder de loep gelegd, maar McLaren’s exclusieve MSO-uitvoering is hier slechts tweemaal eerder aan bod gekomen. Vreemd is dat niet, want van deze uiterst zeldzame versie van de SLR bestaan wereldwijd niet meer dan 25 exemplaren. Logischerwijs worden deze bolides, wanneer ze eenmaal van de hand gaan, voor miljoenen verkocht. Vreemd genoeg is precies dit unieke exemplaar schrikwekkend goedkoop.

We dachten dat de desbetreffende dealer in Californië niet precies wist wat het in handen had, maar uit het uitgebreide verhaal bij de advertentie blijkt dat de verkoper wel degelijk weet wat hij aanbiedt. Hierom is de verwarring tamelijk groot, want uit het verhaal blijkt dat we hier te maken hebben met de meest zeldzame SLR McLaren op aarde.

Zoals gezegd heeft McLaren in totaal maar 25 stuks van de SLR McLaren gemaakt. Deze zijn echter niet allemaal hetzelfde. De 25 modellen die McLaren heeft omgebouwd kunnen worden opgedeeld in 19 Coupés en 6 Roadsters. Je begrijpt, de auto in kwestie behoort bij gebrek aan een dak tot de laatste categorie.

De 6 Roadsters die de MSO-afdeling bij de kladden greep, werden ieder voorzien van een door de 722GT geïnspireerde bodykit. Daarnaast kregen deze auto’s een sportievere ophanging dan de standaard SLR McLaren en werd er 50 kg van het gewicht geschraapt. Dit exemplaar in het specifiek kreeg nog extra aanpassingen voor de kiezen. In tegenstelling tot de andere MSO-modellen kreeg deze oranje-zwarte uitvoering een extra 100 pk, waardoor het vermogen rond de 740 pk behoort te liggen. Hiermee snelt de auto naar verluidt in 2,9 seconden naar de 100 km/u.

De eigenaar van deze unieke Mercedes SLR McLaren MSO Roadster heeft de auto niet in zijn garage laten staan. Op de teller lezen we een kilometerstand van 4.816 mijl (7.750 kilometer) af. Wellicht dat dit de prijs heeft aangetast, want voor de gemiddelde MSO-editie mag je al gauw 10 miljoen euro betalen. In dit geval vraagt de dealer exact 1.050.000 dollar.