Chiron ‘110 ans Bugatti’ is eigenlijk maar saai

Accepteer het maar, dat is makkelijker.

Op het Autosalon van Genève stuitte ondergetekende voor het eerst op een Chiron. Aldaar, op de stand van Bugatti, zag hij eindelijk de auto waar de allerrijkste autoliefhebbers massaal voor zijn gevallen. En om eerlijk te zijn: hij vond het zeer tegenvallen. Zeker zo gehuld in zijn jubileumjas slaat het eigenlijk nergens op. Zoiets kan Toyota ook doen bij met zijn Yaris.

Of het nu ligt aan het feit dat dit gelimiteerde model ver van het publiek, achter een glazen omheining staat, of dat de Chiron wordt overschaduwd door de allerduurste nieuwe auto ooit: bij het zien van de auto krijg je niet het idee dat hij enkele miljoenen euro’s kost. Door alle machtige machines die in Genève in de spotlichten staan, vergeet je gemakkelijk dat dit dan de crème de la crème moet zijn.

Toch is dit tot op zekere hoogte wel het geval. Zo op het zicht valt het misschien enigszins tegen, onder de motorkap ligt een krachtbron die menig hypercar doet verbleken. Tussen de Franse vlaggen vinden we een 1.500 pk sterke W16-motor, die de iets aangepaste Chiron Sport stiekem toch de moeite waard maakt. Jammer genoeg was de zestiencilinder in Genève muisstil.