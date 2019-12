In deze peperdure Z3 zit een grote verrassing

Letterlijk en figuurlijk.

Soms hebben opvolgers het moeilijk. Ook in de autowereld moet je soms een geniaal product vervangen door een iets gematigder model. Bij BMW gebeurde dat in de vorm van de Z3. Deze compacte roadster moest de Z1 ‘opvolgen’, wat betekende dat hij minder duur in ontwikkeling én verkoop moest worden. Geen fratsen als deuren die in de dorpel verdwijnen en enkel de keuze uit gigantische motoren: de Z3 moest eenvoudiger worden. Dat is de korte versie. De lange versie lees je in de special over de Z3.

Goed, dan nog spelen zescilinders een grote rol bij de Z3, dat is te verwachten bij BMW in deze tijd. Kleine en grote zescilinders, dat dan weer wel. Met als pronkstuk de Z3 M: een 3.2 liter grote zes-in-lijn. Variërend van waar je kijkt (VS of Europa) heb je het over ongeveer 310 tot 330 pk. Een flinke motor voor een roadster met kleine insteek.

De goedkoopste Z3’en zijn veelal de viercilinders of omgekatte Mazda’s, M-versies en überhaupt de grotere zescilinders zijn duur. Toch moet je voor omstreeks 40 ruggen wel de duurste gevonden hebben, M-versies incluis. Als iemand dan bijna 60.000 euro vraagt voor een ogenschijnlijk standaard Z3 zonder M-spul, zou je te maken hebben met afzetterij. En juist daarom mag je een boek niet beoordelen op basis van de kaft.

De donkergroene Z3 met beige kap is namelijk – zoals je had kunnen verwachten – niet standaard meer. De originele motor is eruit gehaald en vervangen door een BMW S65-blok. Wie niet zo thuis is in de bloknamen van BMW: dit is ook een niet enorm veel gebruikt blok. De bekendste toepassing van de S65 was in de BMW M3 van de generatie E90/E92. Ja, inderdaad: er schuilt een 4.0 liter grote V8 in de Z3. Met 444 pk.

Er heeft veel tijd en moeite gezeten in de Z3. De eigenaar is er, naar eigen zeggen, ook klaar mee. Er heeft veel tijd en moeite gezeten in de Z3 V8. Ook om het geheel op gele platen te krijgen, wat dus wel kan. Er zijn echter allemaal kleine eisen waar de auto vervolgens aan moet voldoen. Dat heeft weer te maken met het bouwjaar, de eisen voor bepaalde bouwjaren, et cetera. Het hele verhaal check je in de advertentie.

Voor dit alles wil de wanhopige bouwer 58.000 euro vangen. Uniek zijn is niet goedkoop, zo blijkt maar weer. Termen als one-off en uniek worden veel in de mond genomen. Is het ook, maar het is ook nog niet klaar. Zorg er dus voor dat je tijd hebt, alvorens je je verdiept in dit project.

Met dank aan Ricardo voor de tip!