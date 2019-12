“Verstappen zou Vettel vermorzelen bij Red Bull”

'Jacques Villeneuve?', hoor ik u denken. Maar neen...

Dit keer is het namelijk een andere brulboei die heeft getekend voor de opvallende uitspraak, te weten Eddie Jordan. De voormalig coureur en F1 teameigenaar uit Ierland is bij de meeste Nederlanders inmiddels waarschijnlijk een beetje uit beeld geraakt, nadat de BBC de F1 rechten verloor aan de commerciële jongens. ‘EJ’ maakt, samen met onder andere David Coulthard, Mark Webber en Billy Monger echter nog altijd deel uit van het team dat races verslaat voor Channel 4. Zodoende wordt hem nog weleens om een mening gevraagd, bijvoorbeeld over de rijdersbezettingen van de teams in 2021. Het moet gezegd worden: in het verleden wist de kleine Ier soms daadwerkelijk wat nieuws te brengen.

Jordan denkt nu zeker te weten dat Hamilton in dat jaar naar Ferrari vertrekt en dat hij Toto Wolff meeneemt in zijn kielzog. Vooral dat laatste is een interessante gedachte, omdat Ferrari op dit moment naar verluidt de reden vormt dat Toto kan fluiten naar een functie als hoge pief bij Liberty Media. Maar dat terzijde, want waar dit artikel echt om gaat is het gevolg dat een potentiële overgang van Hamilton heeft voor diens oude rivaal Vettel.

Jordan denkt namelijk dat Ferrari geen gedag zal zeggen tegen Leclerc, wat betekent dat de viervoudig wereldkampioen het veld zou moeten ruimen om plaats te maken naar HAM. In dat geval heeft Vettel twee voor de hand liggende landingsplaatsen, namelijk Mercedes en Red Bull Racing. Een overgang naar dat laatste team ziet Jordan echter niet zitten voor SV5, in ieder geval niet als Max Verstappen bij Red Bull Racing blijft:

Vettel gaat waarschijnlijk met pensioen aan het eind van 2020. Hij kan niet terug naar Red Bull Racing, want daar zou hij vermorzeld worden door Max Verstappen.

Shots fired!1!! Kennelijk heeft Jordan niet zo’n hoge pet (meer) op van Vettel. Zegt Eddie wat wij allen denken, of raaskalt de 71-jarige een beetje uit zijn nek?