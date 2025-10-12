Koop deze grote woonboerderij van een échte autoliefhebber

Geen peperdure villa in Amsterdam met een Porsche dit keer, maar een rustige, Drentse woonboerderij waar de verrassing in de garage van een echte liefhebber moet zijn.

We bespreken vaak genoeg huizen op Funda hier op Autoblog, uiteraard als de fotograaf heeft vastgelegd wat er in de garage te vinden is. Normaliter gaat het dan om enorme miljoenenvilla’s in de rijkere buurten van Nederland met een vooral hele dure auto in de garage. Nou willen we niet per definitie zeggen dat je dan geen autofanaat bent, maar soms zou je van buiten helemaal niet zien dat er iets in de garage schuil gaat. En als het dan ook nog eens een auto is die je niet koopt met je vermogen, maar je autohart: nog beter.

Woonboerderij

Enter een grote vrijstaande woonboerderij in het pittoreske Drentse Uffelte, waar je één van 1.440 inwoners kan worden. Dat is nog eens rust. Je krijgt 231 vierkante meter woonruimte op een perceel van 1.688 m². En ook al oogt het aan de meeste kanten nog klassiek, het is tussen 2014 en 2023 grondig gerenoveerd. Dat resulteerde in vloerverwarming, 30 zonnepanelen, veel meer isolatie en energielabel A+. De verkopende partij meent dat dit met een hybride warmtepomp te verhogen is naar A++++. Klassieke lusten, moderne lasten. Prachtig.

Binnenin de woonboerderij vindt je acht kamers waarvan vijf slaapkamers en twee badkamers, verdeeld over twee verdiepingen. Alles wat je hartje begeert, lijkt ons. Maar als jij na het lezen van het woord ‘hybride’ nog steeds met een Porsche 918 Spyder in je achterhoofd zit, zit het beste nieuws verstopt in de garage.

Mitsubishi Lancer Evo VI

Wat vinden we daar? Een Mitsubishi Lancer Evolution VI RS! Kijk, we willen echt niet de eigenaren van die miljoenenpanden in de Randstad met enkel een moderne Porsche erin wegzetten als ‘geen autoliefhebber’, maar zo’n Evo als in deze woonboerderij, helemaal de ‘speciale’ RS, koop je omdat het een jongensdroom is. Omdat je niet wil laten zien dat je geld hebt, maar passie hebt voor de heritage van zo’n auto. Omdat je vroeger keek naar Tommi Mäkinen en dacht: dat kan ik ook! En dus staat er een spierwitte, vrijwel onaangetaste Evo VI RS in de garage. Erg gaaf. En als je arendsogen hebt: boven de garagedeur hangt een kenteken dat de RDW kent als een Mitsubishi 3000GT VR-4 Spyder, die ook nog op kenteken staat. Of die nog bij de eigenaar van de Evo is weet je natuurlijk niet, maar dat er Mitsubishi-kleurig bloed door de aderen stroomt lijkt duidelijk.

Kopen

Enfin, helaas zit de Evo niet inbegrepen bij de prijs van dit optrek(je) in Uffelte, maar mag je je eigen snoepje er neer zetten. Toch is het fijn om te weten dat je niet de eerste autoliefhebber bent die de woonboerderij bemachtigt. Vanwege de ruimte verwacht je een enorme prijs, maar vanwege de ligging valt dat mee. De woning kost namelijk 875.000 euro. Voor het perceel dat je erbij krijgt is dat best een mooie prijs, dat lukt je namelijk niet in de dichter bevolkte gebieden van Nederland. En er gaat natuurlijk niks boven Drenthe. Behalve Groningen. Maar dat terzijde. Bekijk de woning op Funda!

Met dank aan Sam voor de tip!