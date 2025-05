In dit Europees land is de Porsche 911 de best verkochte auto

Niet de best verkochte sportauto, maar gewoon de best verkochte auto, punt. Emigreren dan maar?

Hoewel we in een gaaf land leven waar je klaarblijkelijk ongestraft miljoenen schade mag aanrichten aan universiteiten en dergelijke, kriebelt het wel eens. Aan de ene kant is het altijd zwakker om de handdoek te gooien dan te proberen een zwalkend schip weer de goede kant op te laten varen. Maar ja, als je dan weer geconfronteerd wordt met waar we vandaan komen als land en waar we naartoe gaan, doemt toch de verleiding op.

Totalitair

Meer en meer worden we een land waar verworven vrijheden worden ingeruild door een totalitaire staat op basis van het wokisme. Quota voor bedrijven, exclusie op basis van politieke ideeën, zelfcensuur op de werkvloer. Hooguit wordt nog angstvallig ‘grappend’ gezegd ‘maar dat mag je niet meer zeggen’, bij ook maar het minste wat verkeerd uitgelegd zou kunnen worden. Op het nieuws alleen nog oeverloos geleuter over gender en ras dat ons alleen maar verder en verder verdeelt.

Zelfs Bas van Putten, de keurig nette autojournalist van het NRC (ongetwijfeld in een donker hoekje van de redactie), werd onlangs gecancelled. Dezelfde man die in eenvoudiger tijden schreef over zijn Avantime en zijn rode T, D en I. Hij waagde het de hetze jegens Elon Musk heel voorzichtig iets te nuanceren. En suggereerde daarbij dat rijke Arabieren nou ook niet bepaald het beste track record hebben op rechten voor minderheden. Twee keer helemaal fout dus. Foei, foei, foei.

Vroeger waren dit soort uitspraken nog avant garde en signaleerde je ermee dat jij one of the good guys was. Een moderne man die best oké is met vrouwen die auto rijden enzo. Zo zal Bas het ongetwijfeld nog steeds gevoeld hebben. Maar net als zijn oude Avantime, is deze veteraan ingehaald door de tijd. Je moet nu volgens het boek der wokisten zowel voor gender equality als voor Arabieren zijn. Dat die twee entiteiten doorgaans net zo goed matchen als een strip mentos en een glas cola, maakt niet uit.

Het gaat immers al lang niet meer om de feiten maar om het deugen, of beter het uitstralen naar de rest van de wereld dat je deugt. Meestal door een ander de maat te nemen en uit te maken voor racist, seksist, nazi of man, allemaal met ongeveer dezelfde betekenis. One sympathizes, want we kunnen wel stellen dat wij benzinehoofden allemaal inmiddels een bedreigde diersoort zijn in ons gave land.

Vluchten?

Maar ja, kan vluchten eigenlijk überhaupt nog? En zo ja, hoe ver moet je dan gaan? Is het nodig om de boot te pakken naar Antigua of Vanuatu? Of kunnen we ook nog ergens terecht binnen Hotel Europa? Misschien wel.

In Andorra is de Porsche 911 namelijk de best verkochte auto. Niet in de categorie sportwagens, nee gewoon de best verkochte auto. Dus; er worden meer Porsche 911’s verkocht dan welke andere auto ook. Nu grappen we wel eens dat de 911 de Golf onder de sportwagens is. Maar in Andorra verkoopt de 911 dus ook beter dan de Golf.

Porsche bestseller

Het is natuurlijk ook een beetje een raar land, daar tussen Frankrijk en Spanje. Er wonen 80.000 mensen en het maximale tarief voor inkomstenbelasting is tien procent. De meeste wegen bestaan uit bergpassen. Ondanks dat je bij Zuid Frankrijk en Spanje denkt ‘lekker warm’, zijn die passen vaak met sneeuw besprenkeld. Zodoende zijn auto’s met vierwielaandrijving er behoorlijk populair.

In 2024 werden er in het land 2.379 auto’s verkocht, waarvan 83 Porsche’s 911. Dat is dus een marktaandeel van bijna drieëneenhalf procent. Tweede best verkochte auto: de Toyota GR Yaris. Derde en vierde zijn de Porsche Cayenne en Porsche Macan. Pas op de vijfde plaats staat iets minder exclusiefs: de Cupra Formentor. Nog steeds geen truttenschudder natuurlijk…oh wacht nee dat mag niet meer.

Enfin, het toont maar weer eens aan dat kapitalisme werkt. Ben jij een van het recordaantal Nederlanders dat de afgelopen jaren is geëmigreerd? En waar ben je naartoe gegaan? Laat het weten, in de comments!

Dank voor de tip!