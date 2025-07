In dit vakantieland gebruikt de politie gekleurde vlaggen: dit betekenen ze

Dit wordt er van je verwacht bij de verschillende kleuren.

Op het moment van schrijven worden er in mijn woonadres grootschalige voorbereidingen genomen op een volksverhuizing. In werkelijkheid gaan er maar twee lieden een aantal weken naar Italië. En met hen zijn er nog miljoenen Nederlanders die hun heil zoeken in Frankrijk, Italië of Spanje. Vandaar ook al die zwarte zaterdagen.

Wanneer je wel even door kunt rijden, is het verstandig om extra alert te blijven vanwege de drukte. Het is dan ook goed mogelijk dat je in Spanje een agent treft die je een signaal geeft middels een vlag. Gezellig, zo’n geel vlaggetje, maar wat bedoelt oom agent daarmee?

De gekleurde vlaggen en de betekenissen

In Spanje is het de Guardia Civil die het verkeer regelt en controles uitvoert. Bij ongelukken, wegwerkzaamheden of andere reden voor het afzetten van de weg, stappen zij op de motor en snellen naar de plaats delict. De verkeersregelaars hebben dus ook vlaggen bij om opdrachten te geven. De politieagenten hebben een rode, gele en groene vlag bij.

Wanneer de rode vlag wordt gezwaaid, wil de agent dat alle voertuigen op dit deel van de weg tot stilstand komen na het passeren van de agent. Waarschijnlijk wordt kort daarna deze rijstrook afgesloten vanwege wegwerkzaamheden of een ernstig ongeval. Zolang de agent er staat, mag je niet op deze rijstrook komen.

De gele vlag werkt in principe op dezelfde manier als bij Max Verstappen en zijn Formule 1-collega’s. Het betekent dat het weggedeelte achter de agent een gevaar kan vormen voor het verkeer. Verminder daarom je snelheid en wees uiterst voorzichtig. Het is niet bekend of er een Mercedes-AMG GT Black Series of Aston Martin Vantage komt voorrijden en er van je verwacht wordt hevig op en neer te slingeren voor optimale bandentemperatuur.

Net als bij geel kun je groene vlag zien als hetzelfde signaal als in de racerij. Kortgezegd betekent het: gassen maar! Langer gezegd: de weg achter de agent is vrijgegeven en open voor verkeer. Net als in de F1 geldt de zone pas wanneer je groene vlag bent gepasseerd.

Operatie Veilige Vakantie

Nu we het toch over het Europese politiebeleid hebben: gedurende de vakantiemaanden juli en augustus houdt Roadpol extra controles. Deze en komende maand letten de agenten nog net wat scherper op ”voertuigveiligheid, vermoeidheid van de bestuurder, te hard rijden en ladingbeveiliging”.

Foto: Guardia Civil / X

Via 20 minutos