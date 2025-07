Kabinet is toch VOOR rekeningrijden, tegen huidige bpm- en mrb-regels

Zo zouden de autobelastingen er in de toekomst uit moeten zien.

De kabinetsleden zullen zich op dit moment voelen als werknemers die weten dat hun ontslag over een paar maanden ingaat. Dat is vervelend voor ze, maar het biedt ook veel meer vrijheid voor de politici. Ze kunnen al wat sneller iets roepen om vervolgens hun schouders op te halen en te zeggen: ’tja, zo zouden we het doen, maar ja, demissionair hè’.

Zo lijkt het nu ook te gaan over de autobelastingen van de nabije toekomst. In de contourenbrief hervorming autobelastingen schrijft Kabinet Schoof I over nieuwe belastingsregels voor auto’s, bussen en vrachtwagens. Er rollen allerlei mogelijkheden uit die prima ingevoerd kunnen worden. Maar ja, het is een demissionair kabinet en dus mogen ze niets invoeren. Dat is aan de opvolgers.

Autobelastingen in Nederland op de schop

De beleidmakers zitten met zichzelf in de mangel. De belastingen op personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s komen dit jaar uit op zo’n 17,5 miljard euro. Dit komt voort uit motorrijtuigenbelasting (mrb), bpm, bijtelling en brandstofaccijnzen. Zo’n flinke smak geld gaat de overheid straks niet meer verdienen als we allemaal braaf elektrisch gaan rijden.

Dat is goed voor klimaatdoelen, benadrukt het kabinet, maar de lagere inkomsten zorgen ervoor dat er op een andere manier geld in het laatje moet komen. Of de uitgaven moeten omlaag natuurlijk. Er wordt nu verwacht dat de accijnsopbrengst in 2040 zo’n 280 miljoen euro lager ligt dan nu. ”Het laat zien dat op langere termijn – wanneer het wagenpark in toenemende mate emissievrij is – de bpm en brandstofaccijnzen onvoldoende ingericht zijn om de opbrengsten voldoende op peil te houden”, dunkt de overheid.

Nieuw plan: wijzig bpm en mrb

En dus moet er wat veranderen. Als eerste zou het kabinet af willen van bpm. In plaats van dat de eerste eigenaar een duizenden euro’s extra betaalt, wordt de last verdeeld over alle eigenaren van de auto. Dat gebeurt met een tenaamstellingsbelasting. Alle in- en overschrijven gaan dan belast worden. Dit moet dan wel goed uitgewerkt worden, vindt het kabinet. Denk aan verschillen tussen duurzame auto’s en auto’s op fossiele brandstof en hoe de overgang wordt gefaciliteerd.

Het kabinet wil ook de mrb hervormen, maar dit was al even bekend. Nu wordt de belasting berekend op basis van het gewicht van auto’s. Omdat (deels) elektrische auto’s een zware batterij dragen, zouden zij extra belast worden. Dat kan niet de bedoeling zijn als je iedereen en zijn moeder in een EV wilt hebben. Dus wordt er gekeken naar een tarief op afmetingen (wielbasis x spoorbreedte). Hierbij kan een aanvullend tarief op basis van leeftijd of brandstof het verschil maken tussen nieuwe EV’s en oude diesels. Daarmee hoopt het kabinet het ook minder interessant te maken voor burgers om grote auto’s te kopen.

Rekeningrijden

Een laatste mogelijkheid is het invoeren van de Belasting van Gebruik met een kilometerbelasting, oftewel rekeningrijden (iets waar het kabinet eerst nog tegen was). Van de opties zou dit volgens het kabinet zorgen voor de grootste reductie van uitstoot. Ook bij rekeningrijden kan de overheid differentiëren naar grootte of energieverbruik. Het kabinet ziet het meeste zitten in één vast tarief. Dat is het makkelijkst, goedkoopst en snelst in te voeren. Het is wel belangrijk om de privacy van automobilisten te waarborgen wanneer je de kilometerstanden gaat registeren.

Maar ja: ”Vanwege de demissionaire status kondigt de brief geen nieuw beleid aan: het is aan de Kamer of aan een volgend kabinet om te besluiten”, schrijft de overheid. Genoeg mogelijkheden. We zijn razend benieuwd wat de volgende beleidmakers wel en niet gaan overnemen uit dit advies.

Foto: Porsche 911 Speedster gespot door @daanpluimers