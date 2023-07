Vakantie in Frankrijk: hoe zit het met die onzichtbare tolwegen?

Om alvast lekker in de vakantiestemming te komen gaan we het eventjes hebben over onzichtbare Franse tolwegen.

Het is weer zover: de jaarlijkse zomertrek naar het zuiden van Europa staat op het punt van beginnen. Statistisch gezien is de kans vrij groot dat jij ergens in de komende weken op de altijd gezellige Route du Soleil te vinden bent. In Frankrijk is er dit jaar wel wat veranderd: er zijn nu ook ‘onzichtbare’ tolwegen. Dit fenomeen is niet nieuw, maar wel in Frankrijk. Hoe zit het precies?

Een tolweg is normaalgesproken niet te missen, want je moet eerst door zo’n vervelend tolpoortje. Frankrijk heeft dit jaar echter het zogenaamde ‘péage en flux libre’ geïntroduceerd. Dit zijn tolwegen zonder tolpoortjes. Je kunt dus lekker doorkachelen (mits er geen file staat). Maar let op: je wordt wel geacht te betalen. Zoals we vorige maand schreven zijn er best wat Nederlanders die daarmee de mist in gaan.

Hoe kun je onzichtbare tolwegen herkennen?

Het is dus handig om te weten hoe je een onzichtbare tolweg kunt herkennen als je in Frankrijk bent. Het zijn er nog niet zoveel, dus dat scheelt. Het gaat op dit moment alleen om de A79 tussen Montmarault en Digoin en de A4 bij afslag Boulay. Je kunt dus gewoon van te voren checken of je daar langs komt. Daarnaast staat met borden aangegeven dat er sprake is van ‘péage flux libre’. Dat zegt je natuurlijk weinig als je geen Frans spreekt (en als je wel Frans spreekt waarschijnlijk ook niet), maar bij deze weet je wat het betekent.

Hoe kun je betalen?

Hoe werkt dat dan, betalen zonder tolpoortje? Dat kan op verschillende manieren:

Tolbadge

De makkelijkste manier is met een tolbadge. Dit is geen sticker, maar een apparaatje wat je achter je voorruit moet plakken. De tolkosten worden dan automatisch afgeschreven, of het nu bij een tolpoortje is of bij een onzichtbare tolweg. Als je op doorreis bent: zo’n tolbadge functioneert ook in Spanje en Portugal. Je betaalt €18 á €19 voor zo’n tolbadge (of je betaalt abonnementskosten), maar dan hoef je verder nergens naar te kijken.

Je kenteken registreren

Als je geen zin heb om onderweg dingen te regelen is er nog een optie: je kenteken registreren via SESAME. Je kenteken wordt dan herkend bij de tolweg en de betaling wordt vanzelf afgehandeld. Let wel: dit werkt alleen op de A79. Deze optie kost je €0,10 per week dat je reist.

Online betalen

Een andere mogelijkheid is om online te betalen voor de onzichtbare tolwegen. Dit kan zowel vooraf als achteraf. In het laatste geval heb je 72 uur de tijd om te betalen nadat je de tolweg bent gepasseerd. Je moet wel even de juiste website hebben. Betalen voor de A79 en betalen voor de A4 gaat via verschillende websites.

Betalen bij een automaat

Betalen op de ouderwetse manier kan ook nog gewoon. Dan moet je een daarvoor bestemd automaat zien te vinden. Deze zijn op diverse parkeerplaatsen langs de tolwegen geplaatst. Hier kun je ook nog met muntgeld betalen, als je bankpas het niet meer doet.

Wat gebeurt er als ik niet betaald heb?

Mocht je de onzichtbare tolweg compleet gemist hebben (het zou zomaar kunnen) of te laat zijn met betalen, dan volgen er consequenties. Je auto wordt niet in beslag genomen en geplet, maar je kunt wél een boete verwachten. Die kan uiteenlopen van €65 tot €375. Een vakantie mag wat kosten, maar dit zijn toch kosten die je liever vermijdt. Je bent dus bij deze gewaarschuwd.

