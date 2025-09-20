BREEK: Porsche stelt EV-plannen uit en zet vol in op verbrandingsmotor!

Porsche verandert van koers, met alle gevolgen van dien.

Pak er maar een stevige kop koffie bij, want dit moet je even lezen. Porsche is wakker geschud uit de EV-droom (of was het een nachtmerrie) en gooit het roer compleet om. Porsche-baas Oliver Blume deelde gisteren de nieuwe strategie met de aandeelhouders en nu weten wij ook dat de EV-plannen op de schop gaan.

Het zijn lastige tijden voor het Duitse sportautomerk dankzij de omvang van de veranderingen in de autosector. Al is de grootste verandering niet echt een verandering, maar een inschattingsfout namelijk het uitblijven van de EV-boom. ”Daarom herstructureren we Porsche over de hele linie”, aldus CEO Oliver Blume over de problemen in de sector.

De concrete wijzigingen

Hoe het merk er weer bovenop moet komen? Simpel: ”merkbepalende modellen met verbrandingsmotoren”. Oftewel, de belangrijkste modellen houden wat langer een versie op benzine. Het begint bij de EV-plannen voor de grootste Porsche.

Porsche is druk bezig met het testen van de elektrische SUV. Bij eerdere presentaties werd deze auto ‘K1’ genoemd. Het model moet boven de Cayenne plaatsnemen. De SUV zou er alleen als EV komen, maar dat idee is weg. Bij de lancering kun je de nieuwe SUV in eerste instantie uitsluitend met verbrandingsmotor en als plug-in hybride bestellen.

Ook de bestaande modellen houden nog wat langer vast aan de benzinemotoren. De Panamera en Cayenne blijven ”tot ver in de jaren 2030 met verbrandingsmotoren en plug-in hybrides leverbaar”. De elektrische Cayenne staat al in de startblokken, maar wordt uitgesteld. Vreemd genoeg verandert Porsche het verkoopdoel van elektrische modellen niet na de gewijzigde EV-plannen. Dit jaar moet 20 tot 22 procent van de nieuwverkochte auto’s volledig elektrisch zijn.

Er is nog een ingrijpende wijziging. De Volkswagen Groep was bezig met de ontwikkeling van een nieuw EV-platform voor sportievere auto’s. Deze SSP-architectuur wordt ook nog even in de koelkast gezet tot in de jaren ’30. ”Het platform zal technologisch worden herontworpen in samenwerking met andere merken binnen de Volkswagen Groep. Dit is de reactie van het bedrijf op de aanzienlijk tragere groei van de vraag naar exclusieve batterij-elektrische voertuigen”, schrijft Porsche.

Wat gebeurt er met de 718? En de 911?

Porsche blijft verdacht stil over de toekomst van de sportiefste modellen binnen het gamma: de 718 en 911. Van de 911 kun je vrij zeker zijn dat ‘ie de komende tijd nog leverbaar is met een benzinemotor, met of zonder hybride turbo. De 718 daarentegen is een hot topic, maar kreeg nauwelijks aandacht in de presentatie van de Porsche EV-plannen.

”Het bestaande volledig elektrische modellengamma wordt voortdurend bijgewerkt. Met de Taycan, Macan, Cayenne en de toekomstige tweedeurs sportwagen in het 718-segment zal er een aantrekkelijk BEV-aanbod zijn”, zegt Porsche als enige over de baby-911.

Er gaan geruchten dat de 718 GT4 RS en Spyder RS op benzine ook langer zouden kunnen blijven, maar meer dan geruchten zijn het vooralsnog niet. Als ik puur en alleen afga op de woorden van Porsche uit de presentatie, willen ze niet nog eens benadrukken dat de 718 EV-only en daarmee waarschijnlijk een mislukking wordt.

Uitstellen van EV-plannen kost Porsche veel geld

Voor de benzineliefhebber is dit het beste nieuws van deze zaterdagochtend, maar op de financiële afdeling van Porsche zal geen feeststemming hangen. Porsche ziet zichzelf genoodzaakt om de verwachte winst aan te passen. Dit komt niet alleen door de slechte EV-verkoop, maar ook door de extra lasten van de importtarieven en de terugval van de Chinese luxemarkt.

Kijken we wel alleen naar de verandering in de EV-plannen, dan verwacht Porsche alleen daar al voor ongeveer 3,1 miljard euro kwijt te zijn. Tel je de andere verliezen daarbij op, dan zou het bedrijf volgens Volkswagen zelfs 6,1 miljard euro verliezen.

Het effect op de operationele winst is direct zichtbaar. Het doel was om dit boekjaar 1,8 miljard euro winst te draaien. De overgebleven centen zouden na alle problemen nog 760 miljoen euro moeten zijn.

En zo moet Porsche er dus weer bovenop komen. Zou de koerswijziging de juiste keuze zijn van Blume en zijn collega’s of moeten we binnenkort afscheid nemen van Porsche? Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt.