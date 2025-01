In Noorwegen was bijna 90% (!) van de verkochte auto’s een EV

Geen hond koopt meer een benzine- of dieselauto in Noorwegen.

Als je dacht dat Nederland het beste jongetje van de klas was op EV-gebied, dan ken je Noorwegen nog niet. Zij lopen al jarenlang voorop met elektrische auto’s. In 2020 was Noorwegen het eerste land waar er méér EV’s werden verkocht dan auto’s met een verbrandingsmotor. En daar stopte het niet.

Noorwegen is inmiddels hard op weg naar helemaal elektrisch. Ze hadden de ambitieuze doelstelling om in 2025 – dit jaar dus – alleen nog maar EV’s te verkopen. Als we kijken naar 2024, dan zitten ze al aardig in de goede richting.

Het afgelopen jaar was namelijk 9 op de 10 verkochte auto’s een elektrische auto’s. Om precies te zijn hadden EV’s een marktaandeel van 88,9%. Dit is uiteraard niet vanzelf gegaan, maar gedreven door belastingmaatregelen. De incentives zijn weliswaar iets afgebouwd, maar alsnog zijn er duidelijke voordelen.

Zo zijn EV’s grotendeels btw-vrij. Alleen als de prijs boven de €67.039 komt moet er 25% btw betaald worden over dat gedeelte. CO 2 -uitstoot wordt intussen zwaar gestraft met belastingen. Dit alles heeft er dus voor gezorgd dat bijna geen hond meer een benzine- of dieselauto koopt in Noorwegen. Volgens de kenners zit het succes ‘m in het feit dat het beleid consistent is, dus mensen weten waar ze aan toe zijn. In Nederland weet je het nooit…

Nederland is nog niet lang zover, want het marktaandeel van EV’s is hier nog maar iets meer dan een derde. Om precies te zijn was 34,7% van de verkochte auto’s in 2024 volledig elektrisch. Wel een stijging, maar het gaat lang niet zo hard als in Noorwegen. Ook moet Nederland nog Zweden en Denemarken voor zich dulden.

Bron: Reuters

Foto: een van de weinige auto’s in Noorwegen die nog wel een verbrandingsmotor heeft, gespot door @larsroxtar