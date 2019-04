Allereerste opgedirkte Cayenne Coupe is alweer een feit

Althans, bijna.

Bij het Russische TopCar zitten ze klaarblijkelijk niet stil. In de afgelopen weken heeft het bedrijf ons een smerige G63 AMG en een Pagani voorgeschoteld en deze week gaat het verder met zijn interpretatie op de Cayenne Coupe. De Cayenne met de aflopende daklijn is nog geen maand geleden tot ons gekomen, TopCar heeft hem alvast digitaal bij de lurven gegrepen.

Hoewel TopCar vooralsnog niet alle zijden van de opgewaardeerde Cayenne Coupe met zijn volgers durft te delen, krijgen we tamelijk veel informatie vanuit deze ene hoek. TopCar lijkt zich met name met het plaatwerk te bemoeien, want de beide bumpers en zijschorten zijn aanzienlijk dikker dan Porsche ze maakt. Het daadwerkelijke resultaat zal, zeker in deze oranje kleur, een lust voor het oog zijn. There, I said it.

Voor wat betreft de techniek is er momenteel nog niets bekendgemaakt door de Russen. Hoewel zij geregeld smakelijke motorische upgrades geven aan hun bolides, is TopCar voornamelijk een tuner die zich bezighoudt met het exterieur van een auto. Besluiten zij wel de krachtbron onder handen te nemen, dan zijn we vooral benieuwd wat zij met de Turbo van plan zijn. Dit model krijgt standaard 550 pk uit een vierliter V8 met twee turbo’s, dus het potentieel is er absoluut.