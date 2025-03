Ford is bezig met een werkende handbak voor EV’s!

Lekker klikken en klakken met een H-patroon handbak. En dat in een EV!

Oké, oké, versnellingen zijn niet nieuw in elektrische auto’s. Sportievere modellen als de Taycan hebben bijvoorbeeld echte versnellingen om zo een hogere topsnelheid te kunnen aantikken. Maar inmiddels zijn er ook gesimuleerde versnellingen. Het meest bekende voorbeeld hiervan is de Hyundai Ioniq 5 N, al zou ik bij die auto voorlopig uit de buurt blijven van de schakelmodus.

Maar een schakelpook in het midden die je kunt bedienen in een EV, die is er nog niet in een productieauto. Lexus werkt er wel al een tijdje aan, maar over een productieversie hebben vooralsnog niks van gehoord. De nieuwe Lexus RZ 550e F Sport heeft wel schakelmomenten, maar die simuleer je met flippers achter het stuur.

Handbak in Ford EV

Ford blijkt dezelfde kant op te ontwikkelen als het eerdere patent van Lexus waar nog niks mee is gedaan. Al in september 2023 diende Ford een patent in voor de EV-handbak. Kortgeleden is het opgespoord door The Drive via freepatentsonline. Hieronder zie je een schets van de schakelpook uit dat patent.

Ford heeft het in het patent over een schakelmechanisme dat normaal gesproken zit verstopt in het middenconsole. Op vraag van de bestuurder kan de pook tevoorschijn komen tussen de twee voorstoelen. Er komt in het patent niet naar voren of er ook een derde pedaal verschijnt. Zolang je de pook verstopt laat, zal de EV wel zonder nep-versnellingen rijden.

Door de pook van ”versnelling” te wisselen, wordt er een seintje naar de boordcomputer gestuurd. Wat er vervolgens gebeurt, is nog de vraag, maar dat kun jij denk ik ook wel invullen. We nemen aan dat je zelfde soort schakelschokjes en gesimuleerd motorgeluid krijgt net als bij snelle Hyundai. De pook heeft ook haptische feedback. Dat kan duiden op trillingen bij het ‘revven’ of trillingen bij stationair draaien zoals bij een dikke V8.

Voor welke auto?

Zoals bij alle patenten is het maar de vraag of de innovatie ook echt in productie gaat. Toch kan ik me voorstellen dat Ford wat speciaals wil doen zodra er een elektrische Mustang komt. Hij moet immers de Charger Daytona verslaan. En ja, er is al een elektrische Mustang, maar dat is geen échte Mustang.

Foto: Ford Mustang Mach 1 rijtest