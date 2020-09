Lorinser SLC met retro-velgen zijn retro-tastisch - Autoblog.nl

WiWielen

De Lorinser SLC was ooit goed, toen fout en nu goud.

Tuning is altijd een beetje onderhevig aan smaak. Voor velen is het wansmaak, voor anderen is het juist een manier om een auto unieker en beter te maken.

Tuning op dure auto’s

Als het om dure auto’s gaat, is tuning vooral heel erg gaaf, doch protserig. We vinden de spoilers, wielen, verlaging, bumpers en dergelijke (vaak) iets te veel van het goede. Dik, maar iets te. Daarna, wanneer de basis-auto in kwestie wat ouder en betaalbaarder word, wordt tuning al heel snel al heel erg fout. Iets dat je vooral ziet bij dikke BMW’s en Mercedessen.

Period-correct tuning

Maar de periode erna is een heel interessante. Dan worden oude auto’s ineens youngtimers of klassiekers en willen we deze in originele staat herstellen. Het grappige is, period-correct tuning wordt dan vaak wèl weer gewaardeerd, mits van hoge kwaliteit.

Sterker nog, in sommige gevallen zijn bepaalde onderdelen van bijvoorbeeld Ruf, Brabus of Alpina zeer gewild en uiterst prijzig. Want ja, vind die onderdelen maar eens. Het begint vaak al met de eeuwige zoektocht naar een fraai setje velgen.

Lorinser SLC

Dat is precies waar Lorinser om de hoek komt kijken. Deze Duitse tuner gaat al heel erg lang mee en overleeft geregeld deze drie stadia van tuning van Goed naar Fout naar Goud. Dus de onderdelen die ooit fout waren, zijn nu weer helemaal geweldig. Neem deze Lorinser SLC, bijvoorbeeld.

Velgen Lorinser SLC

Een belangrijk onderdeel van deze Lorinser SLC zijn de velgen. Het zijn de zogenaamde Lorinsor LO wielen. Ze doen wel wat denken aan de putdeksel-velgen die je ook op snelle 190’s voorbij zit komen.

Diverse Mercedessen

Mocht je zo’n setje wensen, dan hebben wij goed nieuws. Lorinser levert deze LO-velgen namelijk weer. Je krijgt ze mee op deze Lorinser SLC (die tevens te koop staat), maar je kan ze ook bestellen voor jouw eigen SLC (de oude, niet de SLK-facelift). Sterker nog, de velgen passen op diverse Mercedes, zoals de Mercedes S-Klasse (W116), S-Klasse (W126), E-Klasse (W123), E-Klasse (W124) en de 190 (W201).

Specificaties Lorinser LO-velgen

We zagen dit specifieke wiel al voorbij komen bij deze Lorinser E-Klasse. Echter zijn er nu meer maten, zodat er ook meer Mercedessen zijn waar het wiel op past, zoals de Lorinser SLC. De Lorinser LO-velg is een eendelige velg, die altijd in het zilver wordt geleverd. Je kunt kiezen uit 8×16 (ET 22 of ET 11) of 9×16 (ET10). De velgen zijn leverbaar vanaf 547 euro per stuk, inclusief btw.