Gespot: 5 auto’s met een Nederlands tintje

Gezien de leeftijd van onze koning was 55 auto’s toepasselijker geweest, maar zoveel konden we er helaas niet vinden.

Het is je vast niet ontgaan: er is vandaag iemand jarig. Niemand minder dan Willem-Alexander Claus George Ferdinand, koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg. Daarom kleurt vandaag heel Nederland oranje, rood, wit en blauw. Op Autoblog doen we ook mee aan de feestvreugde. We behandelen al een knaloranje M3 (die geen GTS was) en ter ere van Koningsdag hebben we ook nog een lijstje met een Nederlands tintje.

Omdat een lijstje met oranje auto’s een klein beetje afgezaagd is, doen we nu een lijstje met de Hollandse driekleur als thema. We hebben op Autoblog Spots een aantal auto’s opgedoken die versierd zijn met de kleuren van de Nederlandse vlag.

McLaren Senna

We trappen af met een McLaren Senna, die is samengesteld door een bijzonder vaderlandslievend man. De auto is namelijk voorzien van oranje accenten én heeft de Nederlandse driekleur op de spoiler. Uit liefde voor zijn land heeft de eigenaar ook de staatskas goed gespekt. Hij betaalde namelijk €59.409 aan bpm. Dat valt overigens reuze mee op een prijskaartje van €1,1 miljoen in totaal.

Lamborghini Huracán

Deze Huracán is een Amerikaanse auto, die ook gespot is in de VS. Waarom deze auto dan toch in dit lijstje staat? Nou, de eigenaar is een Nederlander en laat dat op niet al te subtiele wijze zien. Je kunt zeggen wat je wilt, maar hij heeft zijn geboorteland in ieder geval niet verloochent.

Ferrari 360 Modena

Deze spot van een Ferrari 360 Modena is er eentje uit de oude doos. De feestelijke uitdossing was namelijk niet ter ere van Koningsdag. En nee, ook niet ter ere van Koninginnedag. Deze wrap was naar aanleiding van het WK van 2012. Om je geheugen even op te frissen: Nederland kwam in de Groep des Doods terecht en werd meteen uitgeschakeld. Toen is de wrap er waarschijnlijk snel weer af gehaald.

Porsche 991 GT3 RS

De Ferrari hierboven is net zo subtiel als een vuvuzela, maar je kunt ook op een minder opzichtige manier je auto een Nederlands tintje geven. De eigenaar van deze zilvergrijze 991 GT3 RS voorzag zijn auto van rood-wit-blauwe striping. Nu zou je dit ook aan kunnen zien voor de Franse vlag, maar gezien het Nederlandse kenteken gaan we daar niet vanuit.

Ferrari F12tdf

Oké, met deze laatste spelen we een beetje vals. Dit is namelijk wél de Franse vlag. De laatste ‘f’ uit Ferrari F12tdf staat namelijk voor France. Deze Ferrari heeft een historisch verantwoorde kleurstelling, geïnspireerd op de 250 GT Berlinetta die in 1956 de Tour de France won. Maar daar heeft de gemiddelde Nederlander die deze auto tegenkomt natuurlijk geen weet van. Die ziet waarschijnlijk gewoon een Nederlandse vlag. Ook niks mis mee.