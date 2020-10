Introductie nieuwe Skoda Fabia vervroegd, exit TDI - Autoblog.nl

Het heeft eventjes geduurd, maar binnenkort is er geen zwaar verouderde Skoda Fabia meer. De komst van de Skoda Fabia wordt vervroegd, namelijk!

“Het maakt bij VAG toch niet uit welke je kiest, het is allemaal hetzelfde”. Het is zo’n zin die je voorbij hoort komen op een verjaardag (pre-covid). In sommige gevallen klopt dat voor een gedeelte. De afstemming van de techniek en aankleding kan compleet afwijken, maar een Audi A3, Seat Leon, Skoda Octavia en Volkswagen Golf zijn in basis grotendeels identiek.

Je zou aannemen dat dat ook het geval is als we een klasse lager kijken. Dat zijn de B-segmenters, te weten de Audi A1, Seat Ibiza, Skoda Fabia en Volkswagen Polo. Maar niets is minder waar, de Skoda Fabia is stiekem nog een volle generatie ouder! Hoe dat gekomen is? We nemen heel snel en beknopt de Skoda Fabia geschiedenis met je door.

(Hele korte) geschiedenis Skoda Fabia

De Skoda Fabia komt in 1999 op de markt. De B-segment hatchback wordt door de Belg Dick Van Baeckel getekend en is een absolute hit. De Skoda Fabia is destijds de eerste die het PQ24-platform van de Volkswagen Group meekrijgt. Leuk weetje: de stationwagon-versie van de Fabia heeft een betere stroomlijn, waardoor de topsnelheid van de Fabia Combi net even wat hoger is. Opmerkelijk: de hete uitvoering (Fabia vRS) heeft een 1.9 TDI onder de kap.

Oude platforms

De tweede generatie Fabia verschijnt in 2007. Deze staat op een soort mix van het PQ24 en PQ25 platform. Dit is aanzienlijk goedkoper om te produceren dan om het gehele PQ25-platform te gebruiken waar de Audi A1 (8X), Seat Ibiza (6J) en Polo (Type 6) op staan. In plaats van een generatie vóór, loopt de Fabia ineens een generatie achter. De huidige Skoda Fabia (derde generatie) staat namelijk nu pas op het PQ26-platform (waar de gefacelifte Polo ook op stond).

Geen MQB

We hadden het ook veel korter kunnen zeggen: het huidige model van de Skoda Fabia is de enige B-segmenter die nog niet op het MQB-platform staat. Het huidige model is al vanaf 2014 op de markt. De laatste facelift dateert van 2018. Ondanks dat het model zeker niet verouderd overkomt, begint de tijd te dringen. Volgens kwaliteitspublicatie Autocar wordt het huidige model binnenkort uit zijn lijden verlost.

Komst nieuwe Skoda Fabia vervroegd

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het huidige model nog een tijdje mee zou moeten gaan. Minimaal tot 2022. Maar, ondanks alle gebeurtenissen in de wereld, wordt de introductie voor de Fabia vervroegd! De reden is best opmerkelijk: het oude platform nog toepassen brengt extra kosten met zich mee. Naar het schijnt is het operationeel lastiger om diverse platforms toe te passen. Daarom kunnen we de vierde generatie Skoda Fabia al veel eerder verwachten.

Nieuwe designtaal

Hoe de nieuwe Fabia eruit komt te zien, is nog niet bekend. Op dit moment is Skoda zijn nieuwe designtaal aan het doorvoeren op bijvoorbeeld de Enyaq en Octavia. Reken er maar op dat de Fabia ook dergelijke elementen gaat krijgen, zoals de platte koplampen. De grootste winst zal de auto boeken in het interieur. Dat is op zich keurig, maar ook een beetje verouderd.

TDI-motoren gaan eruit

Qua motoren is het nieuws niet zo vooruitstrevend als je zo mogen verwachten. Wel worden alle dieselmotoren geschrapt. Echter, elektrificatie staat (vooralsnog) niet op de agenda. Dus diverse 1.0 TSI driecilinder motoren zullen het leeuwendeel van de verkopen op zich gaan nemen. Net als bij de huidige Fabia komt er géén sportieve vRS. De ‘Monte Carlo’-uitvoering is het hoogst haalbare op sportief gebied. Deze heeft wel een sportieve aankleding, maar standaard aandrijflijn.