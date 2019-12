Irmscher lanceert nieuwe Zafira is3 met 200 pk

Het is een stap in de goede richting.

Hoe twee iconen van de autoindustrie kunnen afleiden. We hebben het ditmaal over de Zafira en Irmscher. Net als veel andere tuners heeft Irmscher zware tijden gekend. Er zijn tijden geweest dat Irmscher van alles voor Opel regelde: raceauto’s, rallyauto’s en zelfs complete straatuitvoeringen van snelle Opels.

Stond er Irmscher achterop een Opel, dan keek je wel even uit voordat je ‘m ging uitdagen voor stoplichtsprintje. In de loop de jaren is Irmscher helaas afgegleden tot fabrikant van spoilersetjes, velgen en ander niet al te ingrijpende tuning-artikelen. Maar ze zijn weer aan het opkrabbelen, getuige hun laatste wapenfeit: de Irmscher Zafira is3.

De auto is gebaseerd op de Zafira Life, wat natuurlijk gewoon een busje is met plaats voor personen. Je kan de Zafira Life (of de identieke Vivaro bedrijfswagen) zelf aankleden zoals je wilt met velgen van 17″ of 18″ groot. Ook zien we op de persplaten een nieuw opzetstuk voor de voorbumper, skirts en natuurlijk de verplichte stickers. Over die persplaten gesproken, het zijn twee computer geanimeerde renders. Het enige verschil is slechts een oranje plakkertje op de voorbumper. Kom op jongens, dat moet beter kunnen.

Mocht je een Zafira of Vivaro hebben die er niet sneller uitziet, maar ook sneller is, dan kan dat ook. De 2.0 diesel met 177 pk kan voorzien worden van nieuwe software, waardoor je 200 pk onder de motorkap hebt. Wat het met de prestaties doet, vermeld Irmscher niet. Ook de prijzen moeten nog bekend gemaakt worden. Maar mocht je het nieuwe jaar willen starten met een waanzinnig hippe bus met extra strepen en vermogen: je kunt bij Irmscher terecht. Nu nog hopen dat ze de Insignia weer eens goed onder handen nemen.