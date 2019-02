Het verhaal van een gevallen verkoopheld

Weinigen zagen het succes aankomen. Helaas gold het zelfde voor de ondergang.

Autoliefhebbers en zelfverklaarde puristen kunnen om alles zeuren. Porsches zijn tegenwoordig watergekoeld, BMW monteert turbo’s op al haar motoren en Lamborghini verkoopt meer crossovers dan supercars. Blasfemie! Met name dat laatste zit nogal dwars, want werkelijk elk merk zet vol in op de crossover. Maar moeten we er dan een hekel aan hebben, of waait het wel weer over? Dat laatste zou namelijk heel erg goed kunnen, want het is eerder gebeurd. Als voorbeeld pakken we vandaag de Midi-MPV en een auto in het bijzonder: de Opel Zafira.

1996: Renault Mégane Scénic (JA)

We beginnen bij het begin van de Midi-MPV. De roots van het succes dit type auto ligt in Frankrijk. Met name ‘het succes’ moet erbij, want Nissan (Prairie) en Honda (Civic Shuttle) hadden soortgelijke concepten al in de jaren ’80 in de aanbieding. De Renault Mégane Scénic kwam aan het einde van 1996 op de markt en was direct een enorme hit. Niet alleen in de verkoopstatistieken, maar ook volgens het toen nog heersende schrijvende journaille. De ranke, blanke mannen op leeftijd kozen en masse voor de Renault Mégane Scénic in de Auto van het Jaar-verkiezing.

De Scénic was gebaseerd op, zoals de naam weggeeft, de Renault Mégane. Voor dik 4.500 gulden kon je overstappen van een vijfdeurs hatchback naar zo’n hippe Midi-MPV. De wielbasis van beide auto’s was exact gelijk (2,58 meter), maar de Scénic was hoger. Je stapte hoger in en je zat meer rechtop. De Scénic was ook veel praktischer: in plaats van een achterbank, had de Scénic eigenaar de beschikking over drie losse stoelen. Haalde je die stoelen eruit, dan had je 1.800 liter bagageruimte tot je beschikking, bijna 500 liter meer dan een gelijkwaardige Mégane Berline. Comfortabel, ruim, praktisch en goed geprijsd: de Mégane Scénic was doorslaand succes.

Alle andere merken zagen het met lede ogen aan en begonnen zo spoedig mogelijk aan hun eigen Midi MPV. Opvallend was dat juist de Europese merken het heel langzaam oppakten, terwijl de Aziatische merken er als de pinken bij waren. De Mazda Premacy stond al in de zomer van 1999 in de showrooms, de Daewoo Tacuma een jaar later, net als de Citroen Xsara Picasso. Aan de onderkant van dit segment werden de Mercedes-Benz A-Klasse en Mitsubishi Space Star gepositioneerd, terwijl de aanvoer van nieuwe concurrenten, zoals de Nissan Almera Tino, gestaag bleef doorgaan. De topper in het segment was echter de Opel Zafira.

1999: Opel Zafira (A)

De Opel Zafira kwam in 1999 op de markt. Qua recept leek het op de Mégane Scénic. Het was een hogere en praktische variant op basis van de Astra. Echter ging Opel net even een stapje verder. De auto stond weliswaar op dezel;dezelfde bodemplaat, maar met een 9 centimeter langere wielbasis. De lengte over alles was zelfs 20 cm groter. Tel daarbij op dat de Zafira hoger was dan de Astra en je zult begrijpen: dit was een kloeke auto. Een groot verschil met de concurrentie was het aantal stoelen. De Zafira had namelijk twee stoelen extra, wat het een zevenzitter maakte.

Natuurlijk waren het we vrij krappe plaatsen. Ze waren dan ook voornamelijk voor kleine kinderen bedoeld of voor vniet al te grote volwassenen voor kortere ritten. Maar dat was eigenlijk precies wat men wilde. In plaats van een gigantisch logge MPV, had je een relatief compacte auto met voldoende ruimte voor 5 en kunnen er 2 extra kinderen mee voor het geval dat. Gek genoeg werd de Zafira géén Auto van het Jaar, maar werd derde achter de Fiat Multipla en Toyota Yaris. Een prima score. Qua verkopen hoorde je Opel niet klagen. De Zafira bleek namelijk niet aan te slepen. In het eerste volle jaar werden er meer dan 13.500 van verkocht. Het tweede volle jaar zelfs meer dan 15.100 stuks. Daarna zakte de belangstelling iets af, maar de Zafira zorgde voor solide verkoopcijfers.

De Zafira zorgde ervoor dat Volkswagen even met zijn mond vol tanden stond. In Wolfsburg was het succes van de Scénic niet onopgemerkt voorbij gegaan. Op basis van de Golf werd een Midi-MPV ontwikkeld. Deze zou echter niet het levenslicht zien. Dat was namelijk een vijfzitter, terwijl de Zafira aantoonde dat men écht zat te wachten op twee stoelen extra. De introductie werd uitgesteld en de zevenzits Touran zou pas in 2003 op de markt verschijnen, vier jaar ná de Zafira. Ondanks dat de Zafira door Opel werd ontwikkeld en gebouwd, werd de auto ook andere namen op de markt gebracht. Uiteraard was er een Vauxhall Zafira (Verenigd Koninkrijk) en Holden Zafira (Australië), maar ook als Chevrolet Zafira en Subaru Traviq (Japan).

De Zafira was leverbaar in een groot aantal uitvoeringen en met diverse motoren. Op benzinegebied was er keuze uit aggregaten uit de Ecotec-familie: van een 1.6 (100 pk), tot een 1.8 (125 pk) en 2.2 (147 pk). Dieselen kon ook, maar de zelfontbranders van GM waren niet geweldig destijds. De Di-16v had geen turbo, maar wel 16 kleppen (en slechts 82 pk). De DTI-16v had wél een turbo en leverde 100 pk. Allemaal niet zo heel erg bijzonder.

2001: Opel Zafira OPC (A)

Wel opmerkelijk was de toevoeging van een Zafira OPC. Een extra dik aangeklede Zafira met dikke bumpers, grote velgen en Recaro sportstoelen. Dankzij een 2.0 liter turbomotor maakte de Zafira OPC zijn uiterlijk ook waar. De motor leverde 192 pk en 250 Nm, waardoor je in 8,2 seconden naar de 100 km/u kon sprinten en 220 km/u op de AutoBahn kon halen. Geen verkeerde waardes voor een zevenzitter. De gehele Zafira range werd in 2003 lichtjes gefacelift: de nieuwe grille was het meest op duidelijke verschil. Althans, op de niet-OPC modellen. Ook de koplampen en achterlichten waren subtiel gewijzigd.

2005: Opel Zafira (B)

In 2005 komt de tweede generatie Opel Zafira op de markt. Het recept is hetzelfde: een Astra chassis, maar dan met langere wielbasis. Motoren en transmissies komen rechtstreeks bij de Astra vandaan. Qua benzinemotoren verandert er niet zo veel: die waren nog altijd vrij modern. Dankzij een samenwerkingsverband met Fiat had Opel ein-de-lijk uitstekende diesels dot zijn beschikking. De 1.9 CDTi was er met 100, 120 of 150 pk. De leukste Zafira was wederom de OPC, ditmaal met 240 pk. Deze was exact even snel op de Nordschleife van de Nürburgring als de toen splinternieuwe Golf V GTI.

Het nieuwe model Zafira zorgt nog een keer voor een opleving in de verkoopcijfers. Er worden er meer dan 9.200 van verkocht in 2006. Daarna zakken de cijfers iets in, maar blijven ze redelijk hoog. In 2008 wordt de Zafira voorzien van een subtiele facelift. Ondanks dat er met de facelift op zichzelf niet zo veel mis is, neemt de interesse abrupt af. Van dik 5.500 stuks in 2008 naar 2.600 in 2009 is niet een resultaat om over naar huis te schrijven.

2011: Opel Zafira (C)

Opel geeft niet op en lanceert in 2011 de derde generatie Zafira, ditmaal ‘Zafira Tourer’ genoemd. De auto is meer premium dan ooit en wordt net als de Insignia iets hoger in de markt geplaats. Op zich geen vreemde gedachte, want de klasse voor grote MPV’s in Europa is zo goed als weggevaagd. De Zafira Tourer is enkel te leveren met turbomotoren, waaronder een 200 pk sterke 1.6T en een 195 sterke 2.0 twinturbo diesel. Er komt geen OPC ditmaal. De Zafira is ruimer, praktischer en comfortabeler dan ooit. Tevens mag de styling geslaagd noemen: het is minder dan voorheen ‘een busje’.

De consument denkt daar overduidelijk heel anders over, want de Zafira Tourer wordt door het grote publiek genegeerd als een brugklasser met stapel jeugdpuisten. De jaarlijkse verkopen schommelen zo rond de 2.000 stuks. In 2016 wordt het uiterlijk strakgetrokken, maar het heeft geen positief effect op de Nederlandse verkoopcijfers: die halveren wederom. In Europa is een zelfde trend merkbaar. Rond de millenniumwisseling worden er jaarlijks meer dan 200.000 Zafira’s verkocht, daarna zakken die bij de Zafira B in naar zo’n 100.000 per jaar, terwijl de derde generatie van 100.000 per jaar zakt (2012) naar net geen 50.000 units in 2018. Op zich logisch dat de productie gestaakt wordt.

2017: Opel Grandland X

In de tussentijd is Opel door General Motors verkocht aan PSA. De Opel Zafira wordt uitgefaseerd. Peugeot heeft al geen Midi-MPV meer in het gamma, terwijl Citroën de verkoopcijfers van de C4 Picasso (nu SpaceTourer genaamd) ook niet denderend zijn. In principe is de Zafira opgevolgd door de Grandland X, een Opel op basis van de Peugeot 3008 en C5 Aircross. Een hippe, stoeren en guitige crossover. Ondanks de 20 jaar voorsprong en de grotere afmetingen (de Grandland X is 16 centimeter langer en 11 centimeter breder dan de eerste Zafira) is de Grandlanx X krapper dan de Zafira.

2019: Opel Zafira Life

Daarbij heb je geen losse stoelen maar een eenvoudige achterbank en is er maximaal plaats voor 5 personen. Er komt ongetwijfeld een tijd dat de consument gaat inzien dat zo’n crossover alleen maar loze centimeters en kilogrammen zijn. Voor de Zafira is het minder goed afgelopen. In Nederland zijn er in totaal meer dan 100.000 van verkocht, waarmee de Zafira op 5 staat in het lijstje Meest Populaire Opels in Nederland. In Europa zijn er 2.623.971 exemplaren van verkocht (tot 2018). Als klein eresaluut werd de Zafira badge geplakt op een grote bestelwagen van PSA, de Zafira Life. Helemaal correct is het niet: de badge van een absoluut verkoopkanon op een personenbusje dat amper een rol in de marge speelt.